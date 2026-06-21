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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/﻿ பழநி மடத்தின் ரூ.100 கோடி நில மோசடி வழக்கு அறக்கட்டளை நிர்வாகி உட்பட நால்வர் கைது-

﻿ பழநி மடத்தின் ரூ.100 கோடி நில மோசடி வழக்கு அறக்கட்டளை நிர்வாகி உட்பட நால்வர் கைது-

﻿ பழநி மடத்தின் ரூ.100 கோடி நில மோசடி வழக்கு அறக்கட்டளை நிர்வாகி உட்பட நால்வர் கைது-

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:19 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:19 PM

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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்துக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பு நிலம் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் அறக்கட்டளை நிர்வாகி உட்பட நால்வரை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். ஆக.,12 வரை அவர்களை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க திண்டுக்கல் மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவிட்டார்.

பழநி அடிவாரம் பூங்கா ரோட்டில் தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பு நிலம் ஜூலை 6ல் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி போலி ஆவணங்கள் மூலம் தனிநபர்களுக்கு ரூ.2 கோடிக்கு மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதுகுறித்து கோயில் நிலங்கள் கண்காணிப்பாளர் முருகானந்தம் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசில் ஜூலை 15ல் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், அறக்கட்டளை நிர்வாகி உட்பட மேலும் சிலர் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடந்தது.

தொடர்ந்து கோயில் அதிகாரிகள், வருவாய்த்துறை, பதிவுத்துறையினர், சாட்சியங்கள், வணிகர்கள் உட்பட 80க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் எஸ்.பி., சஜிதா, டி.எஸ்.பி., அஜய்தங்கம் விசாரணை நடத்தி ஆவணங்கள், சாட்சிகளை குறியீடு செய்தனர்.

இந்நிலையில் 4 தனிப்படையினர் தனித்தனி குழுக்களாக பிரிந்து சென்று போலி ஆவணம் தயாரித்து நிலத்தை விற்பனை செய்த விழுப்புரம் மாவட்டம் சாலாமேடு காமராஜர் நகரை சேர்ந்த அறக்கட்டளை நிர்வாகி முருகதாஸ் 56, நிலத்தை வாங்கிய வெள்ளைத்துரை 60, சேதுபதி, மோசடிக்கு உடந்தையாக இருந்து பத்திரம் தயார் செய்து கொடுத்த பழநி கவுண்டன்குளத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் 65, ஆகிய நால்வரை நேற்று கைது செய்தனர்.

தொடர்ந்து அவர்களை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின் திண்டுக்கல் மாவட்ட நீதிமன்ற முதலாம் மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தினர். அவர்கள் நால்வரையும் ஆக., 12 வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி பாக்கியராஜ் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து நால்வரும் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

இவ்வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள ஒட்டன்சத்திரத்தை சேர்ந்த நில புரோக்கரும் பத்திர எழுத்தருமான ஜெயபிரகாஷ்உட்பட மேலும் சிலரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.

3வது நாளாக விசாரணைக்கு ஆஜர் இதற்கிடையில் இம்மோசடி பத்திரப்பதிவில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் 3வது நாளாக திண்டுக்கல் சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்தில் நேற்று காலை 10:20 மணிக்கு விசாரணைக்கு ஆஜரானார்.

அவரிடம் மாலை 5.30 மணி வரை எஸ்.பி., சஜிதா, டி.எஸ்.பி., அஜய்தங்கம் விசாரணை நடத்தினர்.

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