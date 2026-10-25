விவசாய நிலங்களுக்கான இணைப்பில் அடிக்கடி மின்தடை: குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் புகார்
விவசாய நிலங்களுக்கான இணைப்பில் அடிக்கடி மின்தடை: குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் புகார்
UPDATED : அக் 24, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:24 PM
திண்டுக்கல்: ‘விவசாய நிலங்களுக்கான மின் இணைப்பில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுவதால் பயிர்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியவில்லை’ என குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்தனர்.
திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் துர்கா தலைமை வகித்தார். டி.ஆர்.ஓ., ஜெயபாரதி முன்னிலை வகித்தார். கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (வேளாண்) நாகேந்திரன், உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள், விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம்:
கோபால், விவசாயி, வத்தலக்குண்டு: ரேஷன் கடைகளில் தேங்காய் எண்ணெய் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்தால் தென்னை, கொப்பரை விவசாயிகள் பயனடைவர்.
நாகேந்திரன், நேர்முக உதவியாளர்: அரசின் கொள்கை முடிவில் உள்ளது.
ராஜேந்திரன், ஒட்டன்சத்திரம்: தாராபுரம் நெடுஞ்சாலையில் நீர் பெருக்கெடுத்து குளம் போல் தேங்குகிறது. நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்.
தாஹிரா, பி.டி.ஓ.,: கலெக்டர் நேரடியாக வந்து ஆய்வு செய்தார்.
கலெக்டர்: வணிகர்கள் முறையாக திட்டமிடல் இன்றி நீர்வழித்தடங்களை ஆக்கிரமித்து கட்டடங்கள் கட்டியுள்ளனர். அதனை அகற்ற பி.டி.ஓ., முறையான நோட்டீஸ் அனுப்புங்கள். ஆர்.டி.ஓ., ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ராமச்சந்திரன், சாணார்பட்டி: இறப்பு சான்றிதழ் வழங்க ரூ.3 ஆயிரம் முதல் ரூ.7 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்கின்றனர். அருகிலுள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலேயே சான்றிதழ் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நாகேந்திரன், நேர்முக உதவியாளர்: நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
நடராஜன், தலைவர், பா.ஜ., மேற்கு மாவட்ட கிசான் சங்கம், ஒட்டன்சத்திரம்: வேடசந்துார் தாலுகா வள்ளிபாடி துணை மின் நிலையத்திற்கு கட்டப்பட்ட விவசாய நிலங்களுக்கு அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது. இதனால் பயிர்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாமல் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
நாகேந்திரன், நேர்முக உதவியாளர்: இப்பிரச்னைக்கு மின்வாரிய பொறியாளர்கள் தீர்வு காண வேண்டும்.
ராமன், கூம்பூர்: குஜிலியம்பாறை தாலுகா கூம்பூரில் விவசாயிகளின் பட்டா நிலத்தில் தனியார் காற்றாலை நிறுவனம் அத்துமீறி 3 மின்கம்பங்களை நிறுவியுள்ளனர். இதனை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
முத்துக்குமார், பள்ளத்து கால்வாய், கீழ் பழநி மலை: எங்கள் பகுதி பழங்குடியினர், பொதுமக்கள் குறைந்த துாரத்தில் உள்ள ஒட்டன்சத்திரம் சென்று தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறோம். இதனால் பள்ளத்து கால்வாய் வனப்பிரிவை ஒட்டன்சத்திரம் வனச்சரகத்தோடு இணைக்க வேண்டும். கன்னிவாடி வனச்சரக அலுவலகத்திற்கு 55 கி.மீ., செல்ல வேண்டி உள்ளது.
கலெக்டர்: நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பெருமாள், மாவட்ட தலைவர், மார்க்சிஸ்ட் விவசாய சங்கம்: இலவச மின் இணைப்பு திட்டத்தில் பங்குதாரர் பயன்பாட்டிற்கு அங்கீகரிக்கப்படாத பயன்பாடு என அபராதம் விதிப்பது ஏற்புடையது அல்ல. பங்குதாரர்களுக்கு கூடுதல் மின் இணைப்பு வழங்க வேண்டும்.
நாகேந்திரன், நேர்முக உதவியாளர்: ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.
இனிப்பு வழங்கிய விவசாயிகள்
கலெக்டர் துர்கா பேசுகையில், ‘விவசாயிகள் தங்களது குறைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்த அலுவலர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளதை பார்த்தீர்களா. இப்பணி தொடர வேண்டும் என்றார். விவசாயிகளில் சிலர் கலெக்டருக்கு இனிப்பு வழங்கினர். நீண்ட நாட்களாக மழையன்றி தவித்து வந்தோம். தற்போது மழை பெய்துள்ளது. இதனால் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளோம். அதனை கொண்டாட இனிப்பு வழங்குகிறோம் என்றனர். மகிழ்ச்சியுடன் பெற்றுக்கொண்ட கலெக்டர் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுங்கள் என்றார்.