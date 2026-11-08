பழநி கோயிலில் நவ.10ல் கந்த சஷ்டி விழா துவக்கம்

ADDED : நவ 07, 2026 08:06 PM
பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா நவ.10ல் காப்புக் கட்டும் வைபவத்துடன் துவங்குகிறது.
இக்கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி நாளை மறுதினம் (நவ.,10) உச்சிக்கால பூஜைக்கு பின் சுவாமிக்கு காப்புக் கட்டுதல் வைபவம், சாயரட்சை பூஜை, தங்க சப்பர புறப்பாடு நடக்கிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் ஆறாம் நாளான நவ.15ல் நடக்கிறது.
இதையொட்டி மாலை 3:00 மணிக்கு மலைக்கொழுந்து அம்மனிடம் வேல் பெறுதல், மாலை 6:00 மணிக்கு நான்கு கிரிவீதிகளில் தாரகாசூரன், பானுகோபன், சிங்கமுகாசூரன், சூரபத்மனை சுவாமி வதம் செய்யும் சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது.
இதை தொடர்ந்து ஆரியர் மண்டபத்தில் வெற்றி விழா நடக்கிறது. நவ.16ல் வள்ளி, தெய்வானை, சண்முகர் திருக்கல்யாணம், தங்க குதிரை உலா, சஷ்டி விரதம் முடிக்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
சூரசம்ஹார தினம் தவிர்த்து கந்த சஷ்டி விழா மற்ற நாட்களில் தங்க சப்பரம் புறப்பாடு, சமய சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது.