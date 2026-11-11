பழநி முருகன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா இன்று துவக்கம்
பழநி முருகன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா இன்று துவக்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:59 AM
பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா இன்று(நவ.,10) காப்பு கட்டுதலுடன் விமரிசையாக துவங்குகிறது.
மதியம் 12:00 மணிக்கு உச்சிக்கால பூஜையில் மூலவர், உற்ஸவருக்கு காப்பு கட்டி விழா துவங்குகிறது. பக்தர்களும் காப்பு கட்டி விரதத்தை துவங்குகின்றனர். சாயரட்சை பூஜைக்கு பின் தங்கச் சப்பர புறப்பாடும், இரவு 7:00 மணிக்கு தங்கரத புறப்பாடும் நடக்கிறது.
முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு நவ.15 மாலை மலைக்கொழுந்து அம்மனிடம் வேல் வாங்குதல், பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் இருந்து வள்ளி, தெய்வானை, முத்துக்குமார சுவாமி, மலைக்கோயிலில் இருந்து சின்னக்குமார சுவாமி, அடிவாரம் பாதவிநாயகர் கோயில் அருகே எழுந்தருள்வர்.
கிரிவீதியில் நடக்கும் நிகழ்வில் தாரகாசூரன், பானுகோபன், சிங்கமுகாசூரன், சூரபத்மன் ஆகிய நான்கு சூரர்களை வதம் செய்ய சின்னக்குமார சுவாமி எழுந்தருள்வார். இரவு ஆரியர் மண்டபத்தில் வெற்றி விழா நடக்கும்.
விரதம் இருக்கும் பக்தர்கள் வாழைத்தண்டு, காய்கறி, பழங்களை சுவாமிக்கு படைத்து வழிபடுவர்.
நவ.,15ல் கோயிலில் தங்கரத புறப்பாடு நடக்காது.
நவ.,16ல் முருகன் கோயில் திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் வள்ளி, தெய்வானை, சண்முகருக்கும், பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் வள்ளி, தெய்வானை, முத்துக்குமார சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது. பின்னர் தங்கக் குதிரையில் சுவாமி உலா நடக்கிறது. அதன்பிறகு பக்தர்கள் சஷ்டி விரதத்தை முடிப்பர். விழாவையொட்டி தினமும் சமய சொற்பொழிவு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடக்க உள்ளன.