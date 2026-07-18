/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ கஞ்சா வியாபாரி நாட்டு துப்பாக்கியுடன் கைது
ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:34 AM
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கொடைரோடு: அம்மையநாயக்கனுார் சிறுமலை அடிவாரம் கிழக்கு தோட்டப்பகுதியில் செல்வம் 48, கஞ்சா விற்பனை செய்வதாகவும் அலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டால் டூவீலரில் வீட்டிற்கே வந்து சப்ளை செய்வதாகவும் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
செல்வத்திடம் ரூ.20 ஆயிரத்து-க்கு கஞ்சா வேண்டும் என கேட்டனர். அதிக தொகை என்பதால் செல்வம் தனது தோட்ட குடியிருப்புக்கு அவர்களை வரச்சொல்லி கொடுத்தார். பின் தொடர்ந்த தனிப்படை எஸ்.ஐ.,க்கள் ராம்சேட், சவடமுத்து குழுவினர் அவரது வீட்டை சோதனையிட்டனர். 2- கிலோ கஞ்சா, விற்பனைக்கு பயன்படுத்திய டூவீலர், அனுமதியில்லாத நாட்டுத்துப்பாக்கியை பறிமுதல் செய்தனர்.