/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ஓய்வூதியர்கள் பொதுக்குழு கூட்டம்
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
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திண்டுக்கல்: ஓய்வூதியர்கள் சங்க திண்டுக்கல் மாவட்ட பொதுக்குழுக் கூட்டம் இன்று (நவ.,14) நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் தேவேந்திரன் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் பீர் முகம்மது வரவேற்றார். மாநிலத் துணைத்தலைவர் ஜெயபாலன் முன்னிலை வகித்தனர்.குடும்ப ஓய்வூதியர்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு அளிக்க வலியுறுத்துவது, சத்துணவு, அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு ரூ.7,800 வழங்க தமிழக அரசை கேட்டுக்கொள்வது உள்ளிட்ட 6 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. நிர்வாகிகள் மணிகண்டன், தங்கவேல் உள்ளிட்டவர்கள் பங்கேற்றனர்.