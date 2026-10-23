தாராளம் விவசாய கிணறுகளில் தண்ணீரை உறிஞ்சி விற்பனை... பழநி ஒன்றிய கிராமங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு சூழலில்
தாராளம் விவசாய கிணறுகளில் தண்ணீரை உறிஞ்சி விற்பனை... பழநி ஒன்றிய கிராமங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு சூழலில்
ADDED : செப் 26, 2026 05:21 PM
பழநி, செப்.27-
பழநி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவும் சூழலில், விவசாய கிணறுகளில் இருந்து தண்ணீரை உறிஞ்சி விற்பனை செய்வது அதிகரித்து உள்ளது. இதுபோல் முறைகேடாக தண்ணீரை எடுத்து விற்பவர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்த நிலையில் பழநி ஒன்றிய பகுதிகளில் உள்ள அணைகள், குளங்கள் மற்றும் ஆறுகளுக்கு நீர்வரத்து இன்றி வறண்டு உள்ளன. நெற்பயிர் அறுவடை முடிந்து அடுத்த நடவுக்கு மழையை எதிர்பார்த்து விவசாயிகள் காத்திருக்கின்றனர். அதேநேரத்தில் போதுமான தண்ணீர் இன்றி தென்னை, மா மரங்களை அகற்றி வருகின்றனர்.
பழநி ஒன்றிய கிராமங்களில் பரவலாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. ஏ.நாகூர், சின்னகலையம்புத்துார் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் குடிநீருக்காக மக்கள் காலி குடங்களுடன் வந்து ரோட்டில் போராடும் நிலை ஏற்பட்டது.
ஊராட்சி அமைப்புகளின் கிணறுகளில் போதுமான தண்ணீர் இல்லாததால் வீடுகளுக்கு முறையாக விநியோகம் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. வெளியில் பணம் கொடுத்து வாங்கி பயன்படுத்தும் நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் பழநி ஒன்றிய கிராமங்களில் விவசாய நிலங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள போர்வெல்லில் இருந்து தண்ணீரை எடுத்து டேங்கர் லாரி, டிராக்டர் மூலம் ஓட்டல்கள், கட்டுமான பணிகள் உள்ளிட்டவைகளுக்கு விற்பனை செய்வது அதிகரித்துள்ளது.
பொதுவாக சொந்த இடத்தில் போர்வெல் அமைத்து தண்ணீர் விற்பனை செய்ய அனுமதியில்லை. அதேபோல் விவசாய கிணற்றில் உள்ள தண்ணீரை பாசனத்துக்கு பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து வெளியே விற்பனை செய்யவும் அனுமதியில்லை. ஆனால் இப்பகுதிகளில் முறைகேடாக தண்ணீரை உறிஞ்சி எடுத்து விற்பனை செய்வது தொடர்கிறது.
ஏற்கனவே போதிய மழை பொழிவு இல்லாததால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்து போயுள்ளது. இதுபோன்று தண்ணீரை எடுத்து வணிக நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்வதால் மேலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
இதனை கருத்தில் கொண்டு முறைகேடாக தண்ணீரை உறிஞ்சி எடுத்து விற்பனை செய்வோர் மீது அதிகாரிகள் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
வருவாய்த்துறை அலுவலர் ஒருவர் கூறுகையில், ‘தண்ணீர் உறிஞ்சி எடுத்து விற்பனை செய்ய அனுமதி கிடையாது. இதுகுறித்து யாராவது புகார் செய்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.