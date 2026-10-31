/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டத்தில் மயங்கி விழுந்த சிறுமி
ADDED : அக் 31, 2026 10:29 PM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் தி.மு.க.,வினர் நடத்திய கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற சிறுமி மயங்கி விழுந்தார்.
திண்டுக்கல் மாவட்ட தி.மு.க., மகளிரணி சார்பில் விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்தாத தமிழக அரசை கண்டித்து மணிக்கூண்டு அருகே இன்று (அக்.,31) காலை ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதில் மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து நிர்வாகிகள், தொண்டர் அணியினர், பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியருடன் பங்கேற்றனர்.அப்போது வெயிலின் கொடுமை தாங்க முடியாமல் 7 வயது சிறுமி மயங்கி விழுந்தார். அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு ஆசுவாசப்படுத்தி நிழலில் அமரச் செய்தனர். பின்னர் சிறுமி நினைவு திரும்பியதும் அவரது உறவினர்கள் அழைத்துச் சென்றனர்.