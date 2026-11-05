/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/புதிய வழித்தடத்தில் அரசு பஸ் இயக்கம்
UPDATED : நவ 04, 2026 04:30 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:25 PM
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குஜிலியம்பாறை: குஜிலியம்பாறையில் இருந்து காலை 8:30க்கு புறப்படும் அரசு டவுன் பஸ் பாளையம், சத்திரப்பட்டி, கொல்லப்பட்டி வழியாக ஆர்.வெள்ளோடு வரை சென்றது. இந்த பஸ்சை கொல்லபட்டியில் இருந்து மணவாடிநாயக்கனுார், பாப்பாநாயக்கன்பட்டி, காடமநாயக்கனுார், காளப்பட்டி வழியாக ஆர்.வெள்ளோடு வரை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள், மாணவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
அதன் அடிப்படையில் குஜிலியம்பாறை – ஆர்.வெள்ளோடு அரசு டவுன் பஸ் கொல்லப்பட்டியில் இருந்து மணவாடிநாயக்கனுார் வழியாக ஆர்.வெள்ளோடு வரை மாற்றி இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.