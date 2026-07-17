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﻿ நடுவழியில் நின்ற அரசு பஸ் போக்குவரத்து நெரிசல்

﻿ நடுவழியில் நின்ற அரசு பஸ் போக்குவரத்து நெரிசல்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:45 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:45 AM

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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் -பழநி ரோட்டில் அரசு டவுன் பஸ் டயர் பஞ்சராகி நின்றது. இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன.

திண்டுக்கல் மாநகராட்சி பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கவும், ஒழுங்குபடுத்தவும் முக்கிய சந்திப்புகளில் 2010ல் சிக்னல்கள் அமைக்கப்பட்டன. அதன்படி வாணி விலாஸ் ஜங்ஷன், கல்லறை தோட்டம், வெள்ளை விநாயகர் கோயில், பெரியார் சிலை, எம்.வி.எம்.,கல்லுாரி, பேகம்பூர், அங்கு விலாஸ் இறக்கம், நேருஜி நகர், நாகல் நகர் என முக்கிய இடங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சிக்னல்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளது.

ஆனாலும் இன்றுவரை நகருக்குள் தினசரி தொடரும் போக்குவரத்து நெரிசல் பொதுமக்களுக்கு தீராத தலைவலியாக உள்ளது. ஒருவழிப்பாதை விதிமீறல், சாலை ஆக்கிரமிப்பு, கட்டுபாடற்ற கனரக வாகனங்கள் உள்ளிட்ட காரணங்களால் முக்கிய ரோடுகள், பஜார் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் கழுத்தை நெரிக்கும் அளவுக்கு தீவிரமாகி உள்ளது. இந்நிலையில் திண்டுக்கல்- - பழநி ரோடு வாணி விலாஸ் சந்திப்பு அருகே ஒட்டன்சத்திரத்தில் இருந்து திண்டுக்கல் நோக்கி வந்த அரசு டவுன் பஸ் டயர் பஞ்சர் காரணமாக நடுவழியில் நின்றது.

இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் நீண்ட துாரத்துக்கு அணிவகுத்து நின்றன. போக்குவரத்து போலீசார் ஒரு மணி நேரம் போராடி நெரிசலை சீர் செய்தனர்.

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