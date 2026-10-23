இதய நோயாளிகளுக்கு உடனடி சிகிச்சை அளிக்க அரசு மருத்துவமனையில் விரைவில் ‘கேத் லேப்’ வசதி
இதய நோயாளிகளுக்கு உடனடி சிகிச்சை அளிக்க அரசு மருத்துவமனையில் விரைவில் ‘கேத் லேப்’ வசதி
UPDATED : அக் 03, 2026 07:37 PM
ADDED : அக் 03, 2026 05:47 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் ரூ.5 கோடி மதிப்பில் விரைவில் புதிய ‘கேத் லேப்’ வசதி ஏற்படுத்தபட உள்ளது.
இதய ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் அடைப்புகளை உடனடியாக கண்டறிந்து ஆஞ்சியோகிராம், ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி போன்ற அவசர உயிர்காக்கும் சிகிச்சைகளை வழங்குவதற்கு அதிநவீன கேத் லேப் வசதி அவசியம். மாரடைப்பு ஏற்படும் சமயங்களில் முதல் பொன்னான மணி நேரத்திற்குள் உடனடியாக இதய அடைப்பை கண்டறிந்து உரிய சிகிச்சை அளித்து உயிரை காப்பாற்ற முடியும்.
தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஆஞ்சியோகிராம் சிகிச்சைக்கு அதிகபட்சம் ரூ.40 ஆயிரம், ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி சிகிச்சையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் ஸ்டென்ட் வைப்பது அதன் வகைகளை பொறுத்து ரூ.4 லட்சம் முதல் 5 லட்சம் வரை செலவாகும்.
இந்த அதிநவீன சிகிச்சை முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் தமிழக அரசு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி, மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி, மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைகளில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவசமாக செய்யப்படுகிறது.
இதய நோயாளிகளுக்கு விரைவான சிகிச்சை அளிப்பதற்காக அதிநவீன ‘கேத் லேப்’ வசதி விரைவில் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் நிறுவப்பட உள்ளது. ரூ.5 கோடி மதிப்பில் புதிய ‘கேத் லேப்’ சிகிச்சை கருவி நிறுவுவதற்கும், புதிய சிகிச்சை மையம் அமைப்பதற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு புதிய கட்டடத்தில் இடமும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
திண்டுக்கல் மருத்துவமனையில் ‘கேத் லேப்’ செயல்பாட்டுக்கு வரும் நிலையில் மாவட்டத்தில் இருந்து மாதந்தோறும் சராசரியாக 30 முதல் 60 நோயாளிகள் மாரடைப்பு, ஆஞ்சியோகிராம், ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் எண்ணிக்கை வெகுவாகக் குறையும்.