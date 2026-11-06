கண்வலி விதைகளை அரசு கொள்முதல் செய்ய வலியுறுத்தல்: இடைத்தரகர்களை நாடும் சூழலால் பாதிப்பு
கண்வலி விதைகளை அரசு கொள்முதல் செய்ய வலியுறுத்தல்: இடைத்தரகர்களை நாடும் சூழலால் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 12:45 AM
ADDED : நவ 05, 2026 08:51 PM
ஒட்டன்சத்திரம்: கண்வலி விதைகளை சந்தைப்படுத்துவதற்கு இடைத்தரகர்களை நாடுவதை தவிர்க்க அரசே உரிய விலைக்கு கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஒட்டன்சத்திரம், பழநி, திருப்பூர், கரூர், தாராபுரம், மூலனுார் உட்பட தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் செங்காந்தள் மலர்கள் எனப்படும் கண்வலி கிழங்கு பயிரிடப்படுகிறது. இதிலிருந்து கிடைக்கும் விதைகள் பல்வேறு மருந்துகளுக்கு மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் சர்வதேச சந்தையில் இவ்விதைகளின் தேவை நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகிறது.
பல ஆண்டுகளாகவே கண்வலி விதைகள் விற்பனையில் இடைத்தரகர்கள் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ளது. விவசாயிகளிடம் குறைந்த விலைக்கு கொள்முதல் செய்து கம்பெனிகளுக்கு அதிக விலைக்கு விற்று வருகின்றனர். இதனால் விவசாயிகளுக்கு விளைவித்த செலவுக்கு கூட கட்டுப்படியாகாத நிலை இருந்து வருகிறது. உரிய விலை கிடைக்காமல் போனதால் கண்வலி கிழங்கு பயிரிடும் பரப்பை மிகவும் குறைத்து விட்டனர்.
கடந்த ஆண்டு கண்வலி விதை கிலோ ரூ.3 ஆயிரத்திற்கும் கீழ் விற்பனையானது. வரத்து குறைவாக இருந்ததால் இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் கிலோ ரூ.5 ஆயிரத்திற்கு விற்றது. தேவை அதிகமாக இருந்ததால் விலை அதிகரித்து வந்தது. தற்போது கிலோ ரூ.9 ஆயிரத்து 500க்கு விற்பனையாகிறது.
கண்வலி விதைகளை சந்தைப்படுத்த அரசு கொள்முதல் நிலையங்கள் இல்லை. இதனால் இடைத்தரகர்களை நாட வேண்டிய நிலை உள்ளது. அவர்கள் கண்வலி விதைகளை வாங்கி கம்பெனிகளுக்கு அதிக விலைக்கு விற்று வருகின்றனர்.
ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்கள் மூலம் கண்வலி விதைகளை அரசு நேரடியாக கொள்முதல் செய்து விவசாயிகளுக்கு உரிய விலை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் விதைகளை இருப்பு வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப 70 சதவீதம் வரை கடன் வழங்க வேண்டும். கண்வலி கிழங்குகளை பயிரிடுவதற்கு அதிக செலவு ஆவதால் கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
விவசாயிகள் சிலர் கூறுகையில், 'கடந்த ஆண்டு கண்வலி விதைகளை கொள்முதல் செய்த சில நிறுவனங்கள் இன்னும் உரிய தொகையை தராமல் இழுத்தடித்து வருகின்றன. அரசே நேரடியாக கொள்முதல் செய்வதன் மூலம் இடைத்தரகர்களை நாடுவது தவிர்க்கப்படும்' என்றனர்.