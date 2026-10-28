குளத்து நீர் சூழ்ந்ததால் அரசு பள்ளி இடமாற்றம்

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ADDED : அக் 27, 2026 09:26 PM
வேடசந்துார்: வேடசந்துார் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியை குளத்து தண்ணீர் சூழ்ந்ததால் பள்ளி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது.
இப்பள்ளியில் 6- முதல் 12ம் வகுப்பு வரை 1500க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர். இடநெருக்கடி காரணமாக 2014ல் அருகில் உள்ள வீரணன் குளம் பகுதியில் புதிதாக கட்டடம் கட்டப்பட்டு அங்கு 6 முதல் 8ம் வரை செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில் நேற்று (அக்.,26) பெய்த கனமழை காரணமாக குளத்திற்கு நீர்வரத்து ஏற்பட்டது. ஆனால் மதகு அடைக்கப்பட்ட நிலையில் தண்ணீர் வெளியேற முடியாமல் பள்ளியை சூழ்ந்தது. பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் கான்கிரீட் கழிவுநீர் வாய்க்காலை உடைத்து கூடுதல் நீரை வெளியேற்றினர்.
தொடர்ந்து மாவட்ட கல்வித்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவின்படி இன்று (அக்.,27) முதல் பள்ளி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தலைமை ஆசிரியை கண்மணி கூறுகையில், 'ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள ஒரு கட்டடத்திற்கு பெண்கள் பள்ளி 6,7,8ம் வகுப்புகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. போதிய பாதுகாப்புடன் இருக்கும்பட்சத்தில் அங்கேயே பள்ளி செயல்படும்' என்றார்.