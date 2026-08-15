ஓய்வூதிய திட்ட இறுதி கொள்கை முடிவை அறிவிக்க வேண்டும் பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்
ஓய்வூதிய திட்ட இறுதி கொள்கை முடிவை அறிவிக்க வேண்டும் பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 13, 2026 01:49 AM
திண்டுக்கல்: '30 நாட்களுக்குள் ஓய்வூதியம் திட்டம் தொடர்பான அரசின் இறுதியான கொள்கை முடிவை வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும்' என தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
திண்டுக்கல்லில் கூட்டமைப்பின் மாநில பொதுச்செயலாளர் பேட்ரிக் ரெய்மாண்ட் கூறியதாவது:
எங்களது 22 ஆண்டுகால கோரிக்கை பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம். கடந்த ஆட்சியில் தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் (டேப்ஸ்) அறிவிக்கப் பட்டது.
இந்த திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூ.11 ஆயிரம் கோடி நிதி திருத்தப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கையில் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
மத்திய அரசு கூடுதலாக கடன் பெற அனுமதித்தால் 'டேப்ஸ்' திட்டத்தை செயல்படுத்த வாய்ப்பு உள்ளது என நிதியமைச்சர் சட்டசபையில் தெரிவித்திருப்பது அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மத்தியில் சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளன.
தமிழக அரசு உடனடியாக 'டேப்ஸ்' திட்டம் தற்போது நடைமுறையில் உள்ளதா இல்லையா என தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
கூடுதல் கடன் பெற மத்திய அரசின் அனுமதி கிடைக்காவிட்டால் தமிழக அரசின் மாற்றுத் திட்டம் தான் என்ன.
டேப்ஸ் தொடருமா, பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்தப்படுமா அல்லது பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடருமா.
டேப்ஸ் திட்டத்தின் நிதிச்சுமை குறித்து ஆய்வு செய்த ககன்தீப் சிங் பேடி குழுவின் அறிக்கை ஏன் இன்னும் பொதுவெளியில் வெளியிடப் படவில்லை.
ஒய்வூதியம் என்பது அரசின் கருணையல்ல. அரசு ஊழியர்களும், ஆசிரியர்களும் தங்கள் பணிக்கால உழைப்பால் பெற்ற உரிமை அது.
அதனால் 30 நாட்களுக்குள் அரசு இறுதியான ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த கொள்கை முடிவை அறிவிக்க வேண்டும் என்றார்.