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﻿ வளம் மீட்பு பூங்கா மூலம் பசுமையான பண்ணைக்காடு

﻿ வளம் மீட்பு பூங்கா மூலம் பசுமையான பண்ணைக்காடு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:23 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:23 AM

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வளம் மீட்புப் பூங்காவில் மக்கும், மக்காத குப்பையை தரம் பிரிப்பதுடன், கலவை நுண்ணுயிர் உரங்களை தயாரித்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. மேலும் பூங்கா முழுவதும் பல்வேறு வகையான மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்த்து பராமரித்து பசுமை பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி, பொது மக்களிடம் சூழல் பாதுகாப்பின் அவசியம் குறித்து பண்ணைக்காடு பேரூராட்சி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இப்பேரூரட்சியில் 2014 முதல் வளம் மீட்பு பூங்கா செயல்படுகிறது. நாள்தோறும் சுய உதவி குழுவினர், பேரூராட்சி பணியாளர்கள் வீடுகள் தோறும் மக்கும், மக்காத குப்பையை சேகரித்து, அவற்றை பேரூராட்சிப் பகுதியில் உள்ள வளம் மீட்பு பூங்காவில் உள்ள கலவை நுண்ணுயிர் உர தயாரிப்பு மையத்திற்கு கொண்டு வருகின்றனர். பின், அவற்றை தரம் பிரிக்கும் பணிகள் நடக்கின்றனர். தொடர்ந்து இதன் மூலம் மக்கும் உரம், மண்புழு உரம், பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை சேகரித்து அவற்றை மறு சுத்திகரிப்பு செய்து சிமென்ட் தொழிற்சாலை, தார் ரோடு அமைக்கும் மூலப் பொருளாக மாற்றி விற்பனை செய்கின்றனர். இங்கு தயார் செய்யப்படும் மண்புழு உரம் விவசாயிகளுக்கு கிலோ ரூ.5 க்கும், மக்கும் உரம் கிலோ ரூ.1க்கும் விற்பனை செய்யப் படுகிறது.

ஆண்டுதோறும் டன் கணக்கில் உற்பத்தி செய்யப்படும் உரங்களை விவசாயிகள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர். இங்குள்ள வளம் மீட்பு பூங்காவில் கண்கவர் பூக்கள், பழவகை மரங்கள், மலை வாழை என இங்கு உற்பத்தியாகும் உரங்கள் மூலம் இவற்றை நேர்த்தியாக சாகுபடி செய்கின்றனர். இதிலிருந்து கிடைக்கும் பொருட்கள் சுவை மிகுந்ததாக உள்ளதாக பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் பல்வேறு தாவரங்கள், மரங்களை பூங்கா பகுதிகளில் வளர்த்து வருகின்றனர்.

மாசில்லா பேரூராட்சி பண்ணைக்காடு பேரூராட்சித் தலைவர் முருகேஸ்வரி கூறுகையில், 'எங்கள் பேரூராட்சியை பிளாஸ்டிக் இல்லாத பேரூராட்சியாக உருவாக்குவதே எங்களது நோக்கமாகும்.

பிளாஸ்டிக் பயன்பாடுகளின் தீமைகள் குறித்து பொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறோம். இதற்காக நாள்தோறும் பணியாளர்கள் நியமனம் செய்து பிளாஸ்டிக் குப்பை சேகரம் செய்து, அவற்றை தரம் பிரித்து, பசுமையான பேரூராட்சியை உருவாவதற்கு வழிவகை செய்கின்றோம். இங்கு பணியாற்றும் ஊழியர்களும் இயற்கையின் மீது ஆர்வம் கொண்டு பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்க உறுதிபாட்டை நிலை நிறுத்துகின் றனர்.

தற்போதும் திண்டுக்கல் கலெக்டரின் உத்தரவுப்படி கொடைக்கானல் செல்லும் வாகனங்களில் கொண்டு வரப்படும் வாட்டர் பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்கிறோம். இதனால் பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு இல்லாத, மாசில்லாத பண்ணைக்காடு பேரூராட்சியை பசுமையாக உருவாக்க அறிவுறுத்தி வருகின்றோம்., என்றார்.

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