அதள பாதாளத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம்: கிணறுகளிலும் கையிருப்பு குறைவதால் பயிர் சாகுபடி பாதிப்பு
அதள பாதாளத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம்: கிணறுகளிலும் கையிருப்பு குறைவதால் பயிர் சாகுபடி பாதிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 04:42 AM
ADDED : நவ 15, 2026 08:04 PM
ஒட்டன்சத்திரம்: மாவட்டத்தில் அனைத்து பகுதிகளிலும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதள பாதாளத்திற்கு சென்று விட்டதாலும், கிணறுகளிலும் கையிருப்பு குறைவதால் வேளாண் பயிர் சாகுபடி பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளன. முக்கியமாக வேடசந்துார், ஒட்டன்சத்திரம், கொடைக்கானல், வத்தலக்குண்டு பகுதியில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதளபாதாளத்திற்கு சென்று விட்டதாலும், கிணற்றுப் பாசன நீர்த் தேவைக்காக உள்ள கிணறுகளிலும் கையிருப்பு குறைந்து வருவதால் வேளாண், தோட்டக்கலை பயிர் சாகுபடி பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது. ஆனாலும் ஒட்டன்சத்திரம், வேடசந்துார், வத்தலக்குண்டு ஆகிய பகுதிகளில் போதிய மழைப் பொழிவு இல்லை. இதனால் பெரும்பாலான நீர்நிலைகள் நீர்வரத்து இன்றி வறண்டுள்ளன. பருவகால வேளாண் சாகுபடி தொழில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு உள்ளன.
ஒட்டன்சத்திரம் தாலுகாவில் விவசாயமே முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. காய்கறி வகைகள், பயறு வகைகள், எண்ணெய் வித்துக்கள் அதிகமாக பயிரிடப்படுகின்றன. பருவ மழை காலத்தில் பெய்யும் மழையால் நிரம்பும் நீர்நிலைகளைக் கொண்டு வேளாண் தொழில் சிறப்புற நடந்து வருவது உண்டு. இந்தாண்டு பருவ மழை போதிய அளவு பெய்யாததால் இங்குள்ள பல குளங்கள், தண்ணீர் வரத்து இன்றி வறண்டு காணப்படுகின்றன. பருவ கால மழை பொய்த்துப்போனதால் பல மாதங்களாக ஒட்டன்சத்திரம், வேடசந்துார், வத்தலக்குண்டு பகுதிகளில் உள்ள குளங்கள் வறண்டே காணப்படுகின்றன. சுற்றியுள்ள விவசாய கிணறுகளிலும் தண்ணீர் வற்றி விட்டன. ஒருசில கிணறுகளில் மட்டும் சிறிதளவு நீர்மட்டம் உள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை நன்றாக பெய்யும் போது அணையில் 90 அடி வரை நீரைத் தேக்கி வைக்க முடியும். பெருமாள்குளம், முத்து சமுத்திரம், முத்து பூபாள சமுத்திரம், காவேரியம்மாபட்டி பெரியகுளம், சடையன் குளம், ஜவ்வாதுபட்டி பெரியகுளம் உள்ளிட்ட சில குளங்கள் பரப்பலாறு அணை நீரையே நம்பி உள்ளன.
அணையின் நீர்மட்டம் முழு கொள்ளளவை எட்டியவுடன் உபரி நீர் திறக்கப்படும். இதன்மூலம் மேற்கண்ட குளங்களுக்கு நீர்வரத்து கிடைக்கும். மேலும் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்து விடப்படும் போது குளங்களுக்கு நீர்வரத்து கிடைக்கும்.
ஆனால் இந்தாண்டு அணை இன்னும் நிரம்ப வில்லை. இதே போல் இடையகோட்டை நங்கஞ்சியாரு நீர்த்தேக்கத்தில் மட்டும் சிறிதளவு தண்ணீர் உள்ளது. கொத்தயம் நல்லதங்காள் நீர்த்தேக்கம் மட்டும் நிரம்பி மறுகால் சென்றது. தொடர்ந்து மழை பெய்யாமல் இருப்பதால் இப்பகுதியில் வேளாண் தொழில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மானாவாரி நிலங்களில் கூட சொற்ப அளவே விவசாயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதனால் முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக குளங்களை துார்வாருவதுடன், மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புக்களை பலப்படுத்தும் களப்பணிகளை தீவிரப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.