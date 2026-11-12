அரசு பள்ளி மாணவர்களின் சுகாதாரம் கேள்விக்குறி: 3 மாதங்களாக துாய்மைப்பணிகளில் தொய்வு
அரசு பள்ளி மாணவர்களின் சுகாதாரம் கேள்விக்குறி: 3 மாதங்களாக துாய்மைப்பணிகளில் தொய்வு
UPDATED : நவ 11, 2026 11:54 PM
ADDED : நவ 11, 2026 08:45 PM
திண்டுக்கல்: மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளிகளில் துாய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ள உள்ளாட்சி அமைப்பினரால் நியமிக்கப்பட்ட பணியாளர்களுக்கு 3 மாதங்களாக ஊதியம் நிலுவையில் உள்ளது. இதனால் பெரும்பாலான பள்ளிகளில் துாய்மைப் பணிகள் நடக்காததால் மாணவர்களின் சுகாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
மாவட்டத்தில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் துவக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1500க்கும் மேற்பட்ட பகுதிநேர துாய்மைப் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர். இவர்கள் பள்ளி வளாகத்தை கூட்டி சுத்தம் செய்வது, கழிப்பறைகளை சுத்தப்படுத்துவது போன்ற பணிகளை செய்து வருகின்றனர்.
இவர்களுக்கு மாத ஊதியமாக துவக்கப்பள்ளிகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு ரூ.1,000, நடுநிலைப்பள்ளிக்கு ரூ.1500, உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு ரூ.2250, மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு ரூ.3000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
பகுதிநேர வேலையாக இருந்தாலும் இப்பணிக்கு நியமிக்கப்பட்டதால் அவர்களால் வேறு வேலைகளுக்கு செல்ல முடியவில்லை. தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதால் ஊதியத்தை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என துாய்மைப் பணியாளர்கள் வலியுறுத்தினர். உயர்நீதிமன்றத்தையும் நாடினர்.
இதையடுத்து நீதிமன்றம் துவக்கப்பள்ளியில் பணியாற்றும் துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு ரூ.500, நடுநிலைப்பள்ளிக்கு ரூ.800, உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு ரூ.1150 மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி பணியாளர்களுக்கு ரூ.1500 ஊதியத்தை உயர்த்தி வழங்க அரசுக்கு உத்தரவிட்டது.
தொடர்ந்து 2026 பிப்.,6ல் ரூ.24.23 கோடி நிதி ஊரக வளர்ச்சித்துறை மூலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனாலும் கடந்த மூன்று மாதங்களாக துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை. அரசு உயர்த்தி அறிவித்த ஊதியமும் கிடைக்கவில்லை. இதனால் பெரும்பாலான பள்ளிகளில் துாய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாமல் உள்ளது.
இதனால் பள்ளிகளின் வளாகம், கழிப்பறைகள் சுகாதாரக் கேடாக மாறி வருகிறது. மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் உடல்நிலை பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாக நிலுவை ஊதியத்தை பணியாளர்களுக்கு வழங்கி பள்ளிகளில் தடையின்றி துாய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ள மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.