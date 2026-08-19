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﻿ இருவருக்கு இதய நோய் சிகிச்சை

﻿ இருவருக்கு இதய நோய் சிகிச்சை

ADDED : ஆக 12, 2026 11:27 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 11:27 PM

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பழனி நில மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் இதய நோயாளி. அவருக்கு ஏற்கனவே ஒரு 'ஸ்டென்ட்' பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மூச்சுத்திணறல், ரத்த அழுத்தம் காரணமாக திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் ஜஸ்டின் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

நேற்று முன்தினம் இரவு, மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனை தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டார். அவருக்கு, 'ஆஞ்சியோகிராம்' பரிசோதனை செய்ய டாக்டர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர்.

அதேபோல, மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் அறக்கட்டளை நிலத்தை மோசடியாக பதிவு செய்த வழக்கில், ராமநாதபுரம் துணை கலெக்டர் அன்பழகன், ஆக., 4ல் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

இவருக்கு, ரத்தஅழுத்தம், சர்க்கரை நோய் இருப்பதால் மதுரை அரசு மருத்துவமனை கைதிகள் வார்டில் சிகிச்சையில் இருந்தார். அவருக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டதால் நேற்று, 'ஆஞ்சியோகிராம்' பரிசோதனை செய்யப்பட்டு, இதயநோய் ஐ.சி.யு., வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதற்கிடையே, துணை கலெக்டர் அந்தஸ்தில் உள்ள அன்பழகனை, நேற்று, 'சஸ்பெண்ட்' செய்து, வருவாய் நிர்வாகத்துறை கமிஷனர் முருகானந்தம் உத்தரவிட்டார்.

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