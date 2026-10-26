மாவட்டத்தில் தொடரும் கனமழை இருவர் பலி; சேதமான 13 வீடுகள்
மாவட்டத்தில் தொடரும் கனமழை இருவர் பலி; சேதமான 13 வீடுகள்
ADDED : அக் 25, 2026 08:29 PM
திண்டுக்கல்:
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழைக்கு 11 வீடுகள் பகுதியாகவும், 2 வீடுகள் முழுவதும் இடிந்து சேதமடைந்த நிலையில் இரு ஆண்கள் பலியாகினர்.
திண்டுக்கல், தேனி உள்பட சில மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. அதன்படி திண்டுக்கல்லில் 2 நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழை நேற்றும் தொடர்ந்தது. மேலும் 2 நாட்கள் நீடிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் நேற்று பெய்த கனமழைக்கு 11 வீடுகள் பகுதியாகவும், 2 வீடுகள் முழுவதும் இடிந்து சேதமடைந்தன. நேற்று முன்தினம் இரவு முதலே விட்டு, விட்டு தொடர்ந்த கனமழை மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை முடக்கியது. திண்டுக்கல் நகரில் பள்ளமான இடங்களில் மழை நீர் தேங்கி நின்றது. பூ மார்கெட், காந்தி மார்கெட் சேறு, சகதியால் நிறைந்தன. இதனால் மார்க்கெட்டிற்கு காய்கறி வாங்க வந்த மொத்த வியாயாரிகள், பொது மக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு மத்தியில் பொருட்களை வாங்கிச் சென்றனர். பழநி ரோட்டில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் நீண்ட துாரத்துக்கு அணிவகுத்து நின்றன. அண்ணாநகர், கே.கே., நகர் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை, கால்வாய்கள் நிரம்பி ரோட்டில் பெருக்கெடுத்த கழிவு நீருடன் மழைநீரும் கலந்து நின்றன. மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளான வேடசந்துார், வடமதுரை, பழநி, கொடைக்கானல், ஆத்துார், கன்னிவாடி, நிலக்கோட்டை உள்ளிட்ட இடங்களிலும் அதன் சுற்றுப்புற கிராமங்களிலும் கனமழை பெய்தது.
அதன்படி மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக நிலக்கோட்டையில் 60.20 மி.மீ., மழை பதிவானது. இதுபோல் திண்டுக்கல் 55.40 மி.மீ., காமாட்சிபுரம் 40.80 மி.மீ., சத்திரப்பட்டி 17.20 மி.மீ., வேடசந்துார் தாலுகா 49 மி.மீ., புகையிலை ஆராய்ச்சி மையம் 48 மி.மீ., பழநி 9.60 மி.மீ., ரோஸ் கார்டன் 2.60 மி.மீ., பிரையன்ட் பூங்கா 3.20 மி.மீ., அளவில் மழை பதிவாகியது. மாவட்டத்தில் கனமழைக்கு ஆண்கள் இருவர் பலியானார்கள். கொடைக்கானலில் மரங்கள் முறிந்து, மண்சரிவு ஏற்பட்டது.