கொடைக்கானலில் 3 மணி நேரம் கனமழை

ADDED : ஆக 14, 2026 09:23 PM
கொடைக்கானல், ஆக.15-
கொடைக்கானல், தாண்டிக்குடி மலைப்பகுதியில் நேற்று 3 மணி நேரம் கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது.
கடந்தாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை சரிவர பெய்யாத நிலையில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்தது. குளு, குளு நகரான கொடைக்கானல் புழுக்கம் அடைந்தது. முக்கிய அருவிகளில் நீர்வரத்து குறைந்தது. நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிந்து குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவியது.
இதற்கிடையே நேற்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பரவலாக மழை பெய்தது. மதியம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் இடி மின்னலுடன் கனமழை கொட்டியது. நகரில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்தது.
கொடைக்கானலுக்கு வருகை தந்த சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இம்மழை குளிர்ச்சியை அளித்தது. காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகரித்து குளிர் நிலவியது. ஆங்காங்கே மேகக்கூட்டம் தரையிங்கி ரம்யமான சூழல் நிலவியது.
தாண்டிக்குடி கீழ் மலைப்பகுதியிலும் 3 மணி நேரம் கனமழை பெய்தது. இம்மழை காபி, அவகடா, மிளகு, ஏலக்காய் உள்ளிட்ட பயிர்களுக்கு ஏற்றதாக அமைந்தது. குடிநீர் தட்டுப்பாடும் சற்று தணிந்தது.