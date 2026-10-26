கொடைக்கானலில் கொட்டிய கனமழையால் நிலச்சரிவு அபாயம்: பெரியகுளம் - அடுக்கம் ரோடு துண்டிப்பு
கொடைக்கானலில் கொட்டிய கனமழையால் நிலச்சரிவு அபாயம்: பெரியகுளம் - அடுக்கம் ரோடு துண்டிப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 11:21 PM
ADDED : அக் 24, 2026 06:38 PM
கொடைக்கானல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையை தொடர்ந்து நிலச்சரிவு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கொடைக்கானல் சர்வதேச சுற்றுலாத் தலமாகும். நாள்தோறும் ஏராளமான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். வங்கக் கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கனமழை பெய்கிறது. கொடைக்கானலில் இரு நாட்களுக்கு முன்னர் இரவு கனமழை பெய்தது. தொடர்ந்து நேற்று (அக்.,23) பகலில் பெய்த கனமழையால் காட்டாற்று வெள்ளம் போல் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இரு நாட்களாக 166. மி.மீ., மழை பதிவானது.
கனமழையால் மண் சரிவு
கனமழையால் சீனிவாசபுரம், உகார்தே நகர், கார்மேல்புரம், செண்பகனுார், வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தன. மழைநீர் வழிந்தோட வழியில்லாமல் ரோட்டில் சென்றது. இதனால் 2 கி.மீ., ரோடு அடித்துச் செல்லப்பட்டது. வெள்ளப்பெருக்கினால் வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து பாலத்தை கடந்து சென்றது. ரோட்டை ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்ட கடைகள் சேதமடைந்தன.
போக்குவரத்து துண்டிப்பு
அடுக்கம் - பெரியகுளம் ரோட்டில் 10க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது. அடுக்கம், சாமக்காட்டு பள்ளம், பாலமலை, குருடிக்காடு உள்ளிட்ட இடங்களில் ரோடு கடுமையாக சேதமடைந்தது. இப்பகுதி போக்குவரத்தின்றி தீவு போல் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இடிபாடுகளை அகற்ற நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் முயன்றாலும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பவில்லை.
இந்த ரோடு 2016ல் பணிகள் துவங்கப்பட்டு இதுவரை பொதுப் போக்குவரத்திற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை. சில மாதங்களுக்கு முன் இங்குள்ள கிராமங்களை இணைக்கும் வகையில் மினிபஸ் சேவை துவங்கப்பட்டது. அதை தவிர்த்து பெரியகுளம் மார்க்கமாக இலகு ரக வாகனங்கள் மட்டுமே வந்து சென்றன. பாதுகாப்பு இல்லாத இந்த ரோட்டில் பொதுப்போக்குவரத்து துவங்குவது விபத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
தொடர்ந்து கனமழை பெய்தால் ரோடு துண்டிக்கப்படுவது தொடர்கதையாக உள்ளது. நெடுஞ்சாலைத்துறை கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவழித்தும் இந்த ரோடு இதுவரை முறையாக பராமரிக்காமலும், திட்டமிடலின்றி அமைத்ததால் அரசு நிதி வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது. அபாயகரமாக உள்ள இந்த ரோட்டின் உறுதித்தன்மையை சோதித்து அதன் பின்னரே போக்குவரத்தை அனுமதிப்பது தீர்வாகும்.
ஏற்கனவே புவியியலாளர்கள், பேரிடர் குழு கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் 14 இடங்களில் நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ளது என எச்சரித்துள்ளனர். சேதமடைந்த அடுக்கம் ரோடு, கொடைக்கானலை எம்.எல்.ஏ., ரவி மனோகரன் ஆய்வு செய்தார். கொடைக்கானல் வத்தலக்குண்டு காட்ரோட்டில் போக்குவரத்து தொடர்ந்து வருகிறது.
மவுனம் காக்கும் அதிகாரிகள் :
கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி சுற்றுலாத்தலமாக உள்ளதால் இங்கு கட்டுமானங்களுக்கு விதிகள் உள்ளன. 1993, 2019 மாஸ்டர் பிளான் விதிகளின்படி இங்கு விதிகளுக்கு மீறாக கட்டடங்கள் கட்டப்படுவது தொடர்ந்து வருகிறது. மேலும் நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் கட்டுமானங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அதிகாரிகள் மவுனம் காத்து வருகின்றனர்.
சுற்றுலா மையமாக கொண்டு வணிக நோக்கில் நெடுஞ்சாலைத்துறை இடங்களை ஆக்கிரமித்து இயந்திர பயன்பாடுகள் மூலம் மண் அகற்றப்பட்டதால் ஏராளமான இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இவை கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு அபாயத்தை இங்கு உணர்த்துகிறது. தடை செய்யப்பட்ட இயந்திரப் பயன்பாடுகளும் இங்கு தாராளமாக பயன்படுத்தப்படுவது கொடைக்கானல் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தாக முடியும்.
வடகிழக்கு பருவமழை தற்போது துவங்கி உள்ள நிலையில் இவை முழுமை பெறாத சூழலில் இரு தினங்களில் பெய்த மழைக்கே கொடைக்கானல் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது.