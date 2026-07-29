நிலத்துக்கும் அறநிலையத்துறைக்கும் சம்பந்தமில்லை அசல் ஆவணங்களுடன் ஆஜரான வாரிசுதாரர்கள் விளக்கம்
நிலத்துக்கும் அறநிலையத்துறைக்கும் சம்பந்தமில்லை அசல் ஆவணங்களுடன் ஆஜரான வாரிசுதாரர்கள் விளக்கம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:31 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி மடம் நில மோசடி வழக்கில் சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு 1880ல் நிலத்தை மடத்துக்கு எழுதிக்கொடுத்தவரின் வாரிசுதாரர்கள் அசல் ஆவணங்களுடன் நேற்று ஆஜராகினர். பழநி மடம் நிலத்துக்கும் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கும் எந்த சம்பந்தமில்லை என அவர்கள் தெரிவித்ததால் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.
பழநி அடிவாரம் பூங்கா ரோட்டில் தண்டபாணி சுவாமி மடத்துக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள நிலம் போலி ஆவணங்கள் மூலம் ரூ.2 கோடிக்கு மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இம்மோசடி புகாரில் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், அறக்கட்டளையை சேர்ந்த முருகதாஸ், திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை பாப்பன்குளம் வெள்ளத்துரை, பழநி சேதுபதி, புகார்தாரர்கள், சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
1880ல் அந்த நிலத்தை தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு தானமாக கொடுத்த குப்புசாமி மணியக்காரர் குடும்பத்தின் வாரிசுதாரர்களான பழநி பாலசமுத்திரத்தை சேர்ந்த சுந்தரி, ஜெயலட்சுமி, விஷ்ணுசுதர்சன் ஆகியோருக்கு போலீசார் சம்மன் அனுப்பி இருந்தனர்.
இதையடுத்து நிலத்துக்கான அசல் ஆவணங்கள், தங்கள் வழக்கறிஞர்களுடன் நேற்று மாலை 6:00 மணிக்கு திண்டுக்கல் சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்தில் அவர்கள் ஆஜராகினர். எஸ்.பி., சஜிதா, டி.எஸ்.பி., அஜய்தங்கம் ஆகியோர் அவர்களிடம் ஒரு மணி நேரம் விசாரணை நடத்தி சாட்சியங்கள், ஆவணங்களை பதிவு செய்தனர்.
வாரிசுதாரர்கள் தரப்பில் பார் கவுன்சில் துணைத்தலைவர் கார்த்திகேயன், வழக்கறிஞர் கண்ணகி ஆகியோர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
அந்த நிலம் 1882ல் தர்ம சாஸ்திரத்துக்காக குப்புசாமி மணியக்காரர் என்பவரால் தண்டபாணி மடம் என்ற தனியாருக்கு பராமரிப்புக்கு எழுதிக்கொடுக்கப்பட்டது. அங்கிருந்த தோட்டத்திற்கு தண்ணீர் ஊற்றி தினசரி விளையும் பூக்களை சுவாமிக்கும், கோயில் தர்ம காரியங்களுக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக எழுதப்பட்டது தான் அந்த பத்திரம்.
அதற்கான அசல் ஆவணங்கள் எங்களிடம் உள்ளன. கட்டடமாக மடம் இயங்கி பராமரிப்பு செய்யும் போது தர்மசாஸ்திரம் செல்லுபடியாகும். அங்கு மடமே இல்லை என்றாகும்போது என்ன நோக்கத்திற்காக அந்த நிலம் எழுதிக்கொடுக்கப்பட்டதோ அது நிறைவேறுவதில்லை.
எனவே உரிமையாளருக்கே நிலம் திரும்பச்சென்றுவிடும் என சார்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்த சிவில் வழக்கில் தீர்ப்பாகி உள்ளது. அதன்படி நிலத்துக்கும் இந்து சமய அறநிலையத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பது தெளிவாகிறது.
இதை கவனிக்காமல் அந்த நிலம் தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்துக்கு சொந்தமானது என இந்துசமய அறநிலையத்துறை அப்பீல் செய்துகட்டுப்பாட்டிற்குள் எடுத்துள்ளனர். அந்த நிலத்தை திரும்ப பெற்று உரிமை கொண்டாட வேண்டும் என்ற எண்ணம் எங்களுக்கில்லை.
ஆனால் அதை மீட்டு மீண்டும் தர்ம காரியங்களுக்கு முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக 1880ம் ஆண்டு நிலம் தொடர்பான அசல் ஆவணங்களை சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு சமர்ப்பித்துள்ளோம்.
முப்பாட்டனாரின் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் விருப்பம். அதற்காக தான் வந்துள்ளோம். அடுத்த கட்டமாக நீதிமன்ற நடவடிக்கைக்கு செல்ல உள்ளோம் என்றனர்.