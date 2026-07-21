பழநி மடத்தின் ரூ.100 கோடி நிலம் மோசடி பத்திரப்பதிவு உயர்மட்ட குழு விசாரணை
பழநி மடத்தின் ரூ.100 கோடி நிலம் மோசடி பத்திரப்பதிவு உயர்மட்ட குழு விசாரணை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:36 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான நிலம் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக பத்திரப்பதிவுத்துறை உயர்மட்ட குழுவினர் பழநி ஒருங்கிணைந்த பதிவுத்துறை அலுவலகத்தில் விசாரணை நடத்தினர்.
தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள 1.40 ஏக்கர் நிலம் வெள்ளத்துரை, சேதுபதி ஆகியோருக்கு ரூ.2 கோடிக்கு மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதுகுறித்து சி.பி.சி.ஐ.டி., எஸ்.பி., சஜிதா, டி.எஸ்.பி., அஜய்தங்கம் தலைமையிலான போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
ஜூலை 16 முதல் தொடர் விசாரணை நடத்தும் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் பழநி சார்பதிவாளர் அலுவலகம், மடத்துக்கு சொந்தமான நிலம், கோயில் நிர்வாக அலுவலகம், கண்காணிப்பு அலுவலகம், புகாருக்குள்ளான சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், விழுப்புரத்தை சேர்ந்த முருகதாஸ், வெள்ளத்துரை, சேதுபதி, அவர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் வீடுகள், அலுவலகங்களில் ஆய்வு நடத்தி ஆவணங்களை கைப்பற்றினர்.
இந்த மோசடி தொடர்பாக வெளி மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள், அறக்கட்டளைக்கு நெருக்கமானவர்களை விசாரித்ததில் முக்கிய தகவல்கள் கிடைத்தன. இதை எழுத்துப்பூர்வமாக ஆவணப்படுத்திய போலீசார், விசாரணையை வீடியோ பதிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில் 5ம் நாளாக நேற்றும் பழநி ஒருங்கிணைந்த பதிவுத்துறை அலுவலகத்தில் சி.பி.சி.ஐ.டி., எஸ்.பி., சஜிதா விசாரணை நடத்தினார்.
பத்திரப்பதிவுத்துறை சார்பில் துறைரீதியான விசாரணை நடத்த அமைக்கப்பட்ட உயர்மட்ட குழுவினரும் நேற்று பழநி வந்தனர்.
அதன்படி பத்திரப்பதிவுத்துறை கூடுதல் ஐ.ஜி.,சுதா மால்யா தலைமையில் உதவி ஐ.ஜி.,க்கள் கண்ணன், பூங்கொடி அடங்கிய குழுவினர் காலை 10:00 மணிக்கு பழநி ஒருங்கிணைந்த பதிவுத்துறை அலுவலகத்தில் விசாரணையை துவங்கினர்.
குறிப்பிட்ட நாளில் நடந்த பத்திரப்பதிவுகள், அலுவலக குறிப்புகள், சார்பதிவாளர் குறியீடுகள்,ஆவணங்கள், துறைரீதியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அலுவலர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர்.