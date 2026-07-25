'கொடை' ஏரிச்சாலையில் அதிவேக டூவீலர்களால் விபத்து அபாயம்
'கொடை' ஏரிச்சாலையில் அதிவேக டூவீலர்களால் விபத்து அபாயம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 02:24 AM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானலில் அதிவேகமாக இயக்கப்படும் டூவீலர்களால் சுற்றுலா பயணிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
சுற்றுலாத் தலமான கொடைக் கானலுக்கு ஏராளமான பயணிகள் வருகின்றனர். நகரின் மையத்தில் உள்ள ஏரிச்சாலையில் குதிரை, சைக்கிள் சவாரி செய்வதை விரும்புகின்றனர்.
காலை, மாலையில் நடைபயிற்சியும் மேற்கொள்கின்றனர்.
இந்நிலையில் 5 கி.மீ., தொலைவு ஏரிச்சாலையில் சுற்றுலா பயணிகள், உள்ளூர்வாசிகள் அதிக குதிரைத்திறன் கொண்ட டூவீலர்களை அதிவேகமாக இயக்கும் போக்கு தொடர்ந்து வருகிறது. போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்தும் துளியும் கண்டு கொள்வதில்லை. வார நாட்களில் இதுபோன்ற செயல்கள் அதிகரித்து வருவது அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்து கிறது.
குதிரை, சைக்கிள் சவாரி, நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளும் பயணிகள் அதிவேக டூவீலர்களால் விபத்தில் சிக்குகின்றனர். போலீசார் இவ்விஷத்தில் கடுமை காட்டி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.