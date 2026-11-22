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நெடுஞ்சாலை பள்ளம் சீரமைப்பு: தினமலர் செய்தி எதிரொலி
நெடுஞ்சாலை பள்ளம் சீரமைப்பு: தினமலர் செய்தி எதிரொலி
UPDATED : நவ 21, 2026 08:31 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:26 PM
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வடமதுரை:
வடமதுரை நான்கு வழிச்சாலை சந்திப்பு பகுதியில் ஒட்டன்சத்திரம் நெடுஞ்சாலையில் இருக்கும் வேகத்தடை அருகிலேயே கேபிள் பதிக்க தோண்டிய பள்ளத்தினால் அனைத்து வாகன ஓட்டிகளும் சிரமப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து தினமலர் நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டது. இதையடுத்து கவனம் செலுத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் இப்பகுதியில் மண் கொட்டி சமதளமாக மாற்றியுள்ளனர். ஆனாலும் மழை பெய்தால் தண்ணீர் தேங்கி மண் கரைந்து வெளியேறும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே தார் கலவையை பயன்படுத்தி ஸ்திரமான சீரமைப்பு பணி செய்ய வேண்டும் என்பதே வாகன ஓட்டிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.