ஆக்கிரமிப்பு இடங்களை மீட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறை

UPDATED : அக் 13, 2026 05:20 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:16 PM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானலில் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த இரு இடங்களை நெடுஞ்சாலைத்துறை மீட்டு தடுப்புகள் அமைத்துள்ளது.
கொடைக்கானல் – வத்தலக்குண்டு ரோடு சென்பகணுார் பகுதியில் சில மாதங்களாக நெடுஞ்சாலைத்துறை இடத்தை ஆக்கிரமித்து கடைகள் அமைக்கும் பணி இரவு, பகலாக நடந்தது. இதுகுறித்து இயற்கை ஆர்வலர்கள் புகார் தெரிவித்தும் நெடுஞ்சாலைத்துறை மவுனம் காத்தது.
சில தினங்களுக்கு முன்பு நெடுஞ்சாலைத்துறை இயற்கை பேரிடர் குழு அதிகாரியுடன் ஆய்வில் ஈடுபட்டது. அப்போது அவை ஆக்கிரமிப்பு இடம் என தெரிய வந்தது. உடனே வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுடன் அளவீடு செய்து ஆக்கிரமிப்பு இடத்தில் இரும்பு தடுப்புகளை அமைத்தது. நெடுஞ்சாலைத்துறை இடத்தை ஆக்கிரமித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிவிப்பு பலகை நிறுவப்பட்டது.
பெருமாள்மலை முதல் கொடைக்கானல் நகர் வரை ஏராளமான நெடுஞ்சாலைத்துறை இடங்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு அங்கு சட்ட விரோதமாக கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் போக்குவரத்து நெரிசலும், விபத்துகளும் ஏற்படுகிறது. எனவே நெடுஞ்சாலைத்துறை அனைத்து பகுதிகளிலும் ஆக்கிரமிப்புகளை அறவே அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கடந்த காலங்களில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு ஆட்சியாளர்கள் இடையூறு செய்ததால் இவை பாதியில் நின்றன. தற்போதைய புதிய அரசு கொடைக்கானலில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற முன்னெடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘கொடைக்கானல் செண்பகனுார் ரோட்டில் நெடுஞ்சாலைத்துறை இடத்தை ஆக்கிரமித்து கடைகள் அமைக்கும் பணி நடந்தது. இதுகுறித்து போலீஸ், வருவாய் துறையில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லாத நிலை இருந்தது. தொடர்ந்து பேரிடர் மீட்பு குழு அதிகாரிகள் ஆய்வின் போது அவை நெடுஞ்சாலைத்துறை இடம் என தெரியவந்ததால் இரும்பு தடுப்பு, அறிவிப்புகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து அத்துமீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.