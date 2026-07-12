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﻿ 'கோயில்களில் தரிசன கட்டணம் பொருளாதார தீண்டாமை' :ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்

﻿ 'கோயில்களில் தரிசன கட்டணம் பொருளாதார தீண்டாமை' :ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:44 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:44 PM

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வேடசந்துார்: ''கோயில்களில் வழிபட வரும் பக்தர்களிடம் தரிசன கட்டணம் வசூலிப்பது பொருளாதார தீண்டாமை போன்றது,'' என ஹிந்து முன்னணி மாநில பொதுச்செயலாளர் செந்தில்குமார் தெரிவித்தார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்துாரில் அவரளித்த பேட்டி: கோயில்களில் கட்டண தரிசனத்தை ரத்து செய்ய தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். தரிசனத்திற்கு கட்டணம் வசூலிப்பது பொருளாதார தீண்டாமை கடைபிடிப்பது போன்றது.

இத்திட்டங்கள் மக்கள் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது என்பதற்காக தி.மு.க., அரசால் கொண்டுவரப்பட்டவை. கோயிலுக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்தார். உண்மையிலேயே நல்ல திட்டங்களை அமல்படுத்தினால் வரவேற்கிறோம். கட்டண தரிசனத்தை ரத்துசெய்ய வலியுறுத்தி ஜூலை 26ல் தமிழகம் முழுவதும் 100 இடங்களில் ஹி ந்து முன்னணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும். 1987ல் தமிழக அரசு வெளியிட்ட புள்ளி விவரத்தில் 5.25 லட்சம் ஏக்கர் கோயில் நிலங்கள் உள்ளதாக தெரிவித்தது. 2019ல் 4.78 லட்சம் ஏக்கர் உள்ளதாக தெரிவிக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 1.23 லட்சம் ஏக்கர் நிலத்தை இடைப்பட்ட காலத்தில் அரசு விழுங்கி ஏப்பமிட்டுள்ளது. தமிழக அறநிலையத்துறையில் நடந்த ஊழல் தான் நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய ஊழலாக இருக்க முடியும்.

கடந்த ஆட்சி ஹிந்துக்களுக்கு விரோதமானது. உடனடியாக கோயில்களில் கட்டண தரிசனத்தை தமிழக அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றார்.

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