UPDATED : நவ 20, 2026 10:54 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:52 PM
திண்டுக்கல்: ஹிந்து முன்னணி திண்டுக்கல் மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் பழநி ரோடு தனியார் ஓட்டலில் நடந்தது. மாநில பொதுச்செயலாளர் செந்தில்குமார் தலைமை வகித்தார். தென்பாரத அமைப்பாளர் பக்தன் பங்கேற்று ஆலோசனைகள் வழங்கி பேசினார். மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் மாரிமுத்து, ஒருங்கிணைப்பாளர் சதீஸ்குமார், மாவட்ட செயலாளர்கள் செந்தில்வேல், சஞ்சீவிராஜ், நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
திண்டுக்கல்லில் கார்த்திகை தீபத்திருநாள் அன்று 5 ஆயிரம் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்க வேண்டும். திண்டுக்கல் மலைக்கோட்டை அபிராமி அம்மன் பக்தி பாடல்களின் பொருள், சிறப்பம்சம், ஹிந்துக்களின் அடிப்படை பண்புகள், கலாசாரம் குறித்து துண்டுப் பிரசுரங்கள் தயாரித்து வீடு, வீடாக வழங்க வேண்டும். கிளை கமிட்டிகளை வலுப்படுத்த வேண்டும். தீபத்திருநாள் அன்று திருப்பரக்குன்றத்திற்கு முருக பக்தர்களை அதிகளவில் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேறறப்பட்டன.