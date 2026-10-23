தாடிக்கொம்பு பெருமாள் கோயிலில் பவித்ர உற்ஸவம்

UPDATED : செப் 26, 2026 07:51 PM
ADDED : செப் 26, 2026 07:44 PM
திண்டுக்கல்:தாடிக்கொம்பு சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலில் நடந்த பவித்ர உற்ஸவத்தில் திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
ஆண்டு முழுவதும் கோயிலில் நடக்கும் தினசரி பூஜைகள், வழிபாடுகள், திருவிழாக்களில் அர்ச்சகர்கள், பக்தர்களால் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏற்படும் மந்திர லோபம் எனும் மந்திரக் குறைபாடுகள், தந்திர லோபம் எனும் கிரியை குறைபாடுகள், தோஷங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக, கோயிலின் ஆன்மிக ஆற்றலை புதுப்பிக்க கோயிலில் பவித்ர உற்சவம் நடத்தப்படுகிறது.
திண்டுக்கல் அருகே தாடிக்கொம்பு சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலில் பவித்ர உற்ஸவ விழா நேற்று நடந்தது. மூலவர், உற்சவர், பரிவார தெய்வங்களுக்கு பல வண்ண பட்டு நுால்களால் ஆன 'பவித்ர மாலைகள்' அணிவிக்கப்பட்டன.
பால், பழங்கள் உள்பட 16 வகை சிறப்பு அபிஷேகங்கள், வேத மந்திரங்கள் முழங்க மகா தீபாராதனை நடந்தது. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று பெருமாளை தரிசித்தனர்.