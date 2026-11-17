/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/தோட்டக்கலைத்துறை மானியம் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:54 PM
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கொடைக்கானல்:
கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி விவசாயிகளுக்கு தோட்டக்கலை மலைப்பயிர்கள் துறை சார்பில் மானியத் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகள் கூடுதல் வருவாய் பெறவும், தேனீக்கள் வளர்ப்பை ஊக்குவிக்கவும் தேனீக்களுடன் தேன் பெட்டி வாங்க ஒரு பெட்டிக்கு 40 சதவீத மானியம் அதிகபட்சமாக ரூ.1600ம், தேன் பிரித்தெடுக்கும் கருவிக்கு 40 சதவீத மானியம் ரூ.8000ம் வழங்கப்படுகிறது. அவரை, பீன்ஸ் காய்கறி பயிர்களுக்கு ஆதார அமைப்புக்கு முட்டு கொடுக்க ஒரு ஏக்கருக்கு அதிகபட்ச மானியமாக ரூ.4000 வழங்கப்படவுள்ளது.
மேலும் விவரங்களுக்கு கொடைக்கானல் வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் என துணை இயக்குனர் சந்திரகவிதா தெரிவித்துள்ளார்.