தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ தோட்டக்கலைத்துறை திட்டத்தில் ரூ.8.54 கோடி மானிய இலக்கு: விவசாயிகள் பயன்பெற அழைப்பு

தோட்டக்கலைத்துறை திட்டத்தில் ரூ.8.54 கோடி மானிய இலக்கு: விவசாயிகள் பயன்பெற அழைப்பு

தோட்டக்கலைத்துறை திட்டத்தில் ரூ.8.54 கோடி மானிய இலக்கு: விவசாயிகள் பயன்பெற அழைப்பு

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:53 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:50 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:53 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:50 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திண்டுக்கல்:'மாவட்டத்தில் 2026 - 2027ம் நிதியாண்டில் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்க திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு மானியம் வழங்க ரூ.8.54 கோடி நிதி இலக்கு பெறப்பட்டுள்ளது' என மாவட்ட தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குனர் காயத்திரி அறிவித்து உள்ளார்.

அவர் கூறியிருப்பதாவது:

மாவட்டத்தில் தக்காளி, கத்தரி, மிளகாய், மா, கொய்யா, எலுமிச்சை, அவகோடா, நெல்லி, பலா, கொடுக்காய்ப்புளி, பேரீட்சை, மல்லிகை, ரோஜா, கொத்தமல்லி, மிளகு ஆகிய தோட்டக்கலைப்பயிர்களை புதிய பரப்பில் பயிர் செய்யவும், விவசாய நிலங்களில் பண்ணைக்குட்டை அமைத்தல், நிரந்தர மண்புழு உரக்கூடம், தேனீ பெட்டிகள், வெங்காய சேமிப்பு பட்டறைகள் அமைத்தல் உள்ளிட்டவைகளுக்கு மானிய இலக்கு பெறப்பட்டுள்ளது.

மாவட்டத்தில் மா அதிகளவில் விளைவிக்கப்படும் நிலையில் மாம்பழக் கூழ் தயார் செய்யும் இயந்திரம் அல்லது மா மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கும் இயந்திரம் கொள்முதல் செய்யவும், காய்கறிகள், பழங்களின் சந்தைப்படுத்துதலை ஊக்குவிக்கும் வகையில் குளிரூட்டப்பட்ட வாகனம் கொள்முதல் செய்யவும் விவசாயிகளுக்கு மானியம் வழங்கப்படும்.

இத்திட்டங்களில் பயன்பெற விரும்பும் விவசாயிகள் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர்கள் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும் https://tnhorticulture.tn.gov.in/tnhortnet/ என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்தும் பயன்பெறலாம். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us