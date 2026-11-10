தோட்டக்கலை மானிய திட்டங்கள்: இல்லத்தரசிகள், விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
தோட்டக்கலை மானிய திட்டங்கள்: இல்லத்தரசிகள், விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:14 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:46 PM
திண்டுக்கல்: மாவட்டத்தில் தோட்டக்கலை, மலைப்பயிர்கள் துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் தோட்டக்கலை வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு பாரம்பரிய காய்கறி ரக செடிகள், தர்பூசணி விதைகள், மிளகு செடிகள், புளியமர கன்றுகள் 40 சதவீத மானியத்தில் வழங்கப்படுகிறது. புதிதாக தென்னை நடவு செய்ய 50 சதவீத மானியத்தில் தென்னங்கன்றுகள் வழங்கப்படுகிறது.
மாடித்தோட்டம்
வெற்றி இல்லத்தரசி மாடித் தோட்ட, செங்குத்து தோட்ட தளைகள் விநியோகம் 50 சதவீத மானியத்தில் ரூ.725க்கும், காய்கறி தளைகள் 75 சதவீத மானியத்தில் ரூ.45க்கும், பழச்செடி தொகுப்புகள் 75 சதவீத மானியத்தில் ரூ.75க்கு அனைத்து வட்டாரங்களிலும் வழங்கப்படுகிறது.
தென்னை விவசாயம்
தென்னந்தோப்புகளில் வாழை ஊடுபயிர் சாகுபடி, புதிதாக நடவு செய்த தென்னையில் காய்கறி, சுவை தக்காளி ஊடுபயிர் சாகுபடி மேற்கொள்ள 50 சதவீத மானியத்துடன் செடிகள் வழங்கப்படுகிறது.மண்வளம், பயிர் பாதுகாப்புக்கு தேவையான பஞ்சகவ்யம், தசகவ்யம், மீன் அமினோ அமிலம், அக்னி அஸ்திரம் ஜீவாமிர்தம் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய இயற்கை இடுபொருள்களை உற்பத்தி செய்ய மையத்திற்கு ரூ.50 ஆயிரம் வீதம் 50 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
பூச்சி தாக்குதல் கட்டுப்பாடு
தென்னையில் ரூகோஸ் வெள்ளை ஈக்களின் தாக்குதலை ஒருங்கிணைந்த முறையில் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் ஒட்டுப்பொறி, ஒட்டுண்ணிகள், இரைவிழுங்கிகள் 50 சதவீத மானியத்தில் அதிகபட்சமாக விவசாயிக்கு 2 ஹெக்டர் வரை வழங்கப்படும். உற்பத்தி திறனை மேம்படுத்த தென்னை டானிக் 75 சதவீத மானியத்தில் வழங்கப்படும்.
பனை மேம்பாட்டு இயக்கம்
பனை விதைகள், பனை மரக்கன்றுகள் 100 சதவீதம் மானியத்தில் வழங்கப்படுகிறது. மண்வள பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் நிரந்தர மண்புழு உர உற்பத்தி கூடம் அமைக்க ரூ.50 ஆயிரம் வீதம் 50 சதவீத மானியம், நீரில் கரையக்கூடிய உரங்கள் வழங்கும் இனத்தில் ஹெக்டேருக்கு ரூ10 ஆயிரம் வரை இடுபொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது.
இந்த திட்டங்களின் கீழ் பயனடைய வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநரை அணுகலாம். அல்லது tnhorticulture.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பயனடையலாம்.