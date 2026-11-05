குடும்ப தகராறில் மனைவியை கொன்று புதைத்த கணவர் கைது
குடும்ப தகராறில் மனைவியை கொன்று புதைத்த கணவர் கைது
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:56 PM
திண்டுக்கல்: குடும்ப தகராறில், கவுசல்யா, 32, என்பவரை, கொன்று புதைத்த அவரது கணவர் லாரன்ஸ், 36, கைது செய்யப்பட்டார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், இரண்டெல்லப்பாறையைச் சேர்ந்தவர் லாரன்ஸ்; தொழிலாளி. இவரது மனைவி கவுசல்யா. குடும்ப பிரச்னை காரணமாக, சில வாரங்களுக்கு முன், கவுசல்யா மாயமானார். திண்டுக்கல் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில் லாரன்ஸ், கல்நுாத்தாம்பட்டி அருகே கவுசல்யாவை, கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்து, ரிங்ரோடு பணிக்காக கொட்டப்பட்டுள்ள மணல் குவியலுக்குள் உடலை போட்டு, புதைத்தது தெரிந்தது.
தொடர்ந்து இன்ஸ்பெக்டர் புகழேந்தி, ஆர்.ஐ., வினோத், அடியனுாத்து வி.ஏ.ஓ., சிவப்பிரதாப் முன்னிலையில் லாரன்ஸ் அடையாளம் காட்டிய இடத்தில், மண் அள்ளும் இயந்திரத்தால் தோண்டும் பணி நடந்தது. மூன்று நாட்களாக நடந்த தேடுதல் பணியில், 30 அடி ஆழத்தில் கவுசல்யாவின் உடலை கண்டெடுத்தனர். இதையடுத்து, போலீசார், லாரன்சை கைது செய்தனர்.