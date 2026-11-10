மனைவியை வெட்டிக்கொன்ற கணவர் போலீசில் சரண்
மனைவியை வெட்டிக்கொன்ற கணவர் போலீசில் சரண்
UPDATED : நவ 10, 2026 03:21 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 03:21 AM ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
எரியோடு: திண்டுக்கல் மாவட்டம் எரியோடு பகுதியில் மனைவியை வெட்டிக்கொன்ற கணவர் போலீசில் சரண் அடைந்தார்.
எரியோடு பாண்டியன் நகரைச் சேர்ந்தவர் சுவேதா 24. இவருக்கு ஏற்கனவே இரண்டு திருமணம் நடந்து விவாகரத்தான நிலையில், சென்னை பூந்தமல்லி உறவினர் வீட்டில் தங்கி அங்குள்ள நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தார்.
அப்போது அப்பகுதியில் டிரைவராக பணியாற்றிய விருதுநகர் மாவட்டம் துலக்கப்பட்டியை சேர்ந்த அஜித்குமாருடன் 27, காதல் ஏற்பட்டது. கடந்த 10 மாதங்களுக்கு முன்பு இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
பின்னர் மனைவியின் ஊரான எரியோட்டில் அஜித்குமார் தங்கினார். கேரளத்தில் சுவேதாவின் உறவினர்களுடன் சேர்ந்து வேலைக்கு சென்ற அஜித்குமார், அவ்வப்போது ஊருக்கு வந்து சென்றார்.
இந்நிலையில் தீபாவளி நாளான நேற்று முன்தினம் இரவு அஜித்குமார் தனது நண்பர்களுடன் மது அருந்த சென்றார். பின்னர் வீடு திரும்பிய அவர், மனைவி சுவேதாவின் நடத்தை குறித்து கேள்வி எழுப்பி தகராறு செய்தார்.
ஆத்திரத்தில் சுவேதாவை அரிவாளால் வெட்டிக்கொலை செய்த அஜித்குமார், எரியோடு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சரண் அடைந்தார். அவரை கைது செய்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.