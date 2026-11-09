மாசில்லா நிலக்கோட்டை! மாசில்லா வைகை ஆற்றை உருவாக்குவதில் தனி கவனம் செலுத்தும் வைகை டிரஸ்ட்
மாசில்லா நிலக்கோட்டை! மாசில்லா வைகை ஆற்றை உருவாக்குவதில் தனி கவனம் செலுத்தும் வைகை டிரஸ்ட்
ADDED : நவ 08, 2026 04:34 PM
நிலக்கோட்டையில் இயங்கிவரும் வைகை ட்ரஸ்ட், வைகை ஆற்றை மணல் கொள்ளையர்களிடம் இருந்து பாதுகாப்பதிலும், சுற்றுச்சூழல் கெடாமல் இருப்பதற்கும் வருங்கால சந்ததியினரான மாணவர்கள் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது.
உலக தண்ணீர் தினம், சுற்றுச்சூழல் தினம் என அந்தந்த தினங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் வைகை ஆற்றை மணல் கொள்ளையர்களிடம் இருந்து நிரந்தரமாக பாதுகாப்பதில் வைகை டிரெஸ்டின் நிர்வாக இயக்குனர் அண்ணாதுரையின் பங்கு மகத்தானதாக உள்ளது. அதேபோன்று வைகை ஆறு பாதுகாப்பு குழு என ஒன்றை ஏற்படுத்தி திண்டுக்கல் மாவட்ட வைகை ஆற்று படுகை கிராமங்களில் இருக்கும் இளைஞர்களை இக்குழுவின் வழியாக மணல் கொள்ளையர்கள் ஆற்றிற்குள் புகாத வண்ணம் பாதுகாத்து வருகிறது. மேலும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களைக் கொண்டு ஆற்றுப்படுகையில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் ஆஞ்சநேயர் கோயில் பகுதியில் பழைய துணிகளை ஆற்றிற்குள் வீசுவதால் ஏற்படும் சுகாதாரக் கேடு, சுற்றுச்சூழல் கேடு ஆகியவற்றை பொதுமக்களுக்கு விளக்கி ஆறினை தூய்மையாக பராமரிப்பதில் முனைப்போடு செயல்பட்டு வருகிறது. அவ்வப்போது பிள்ளையார் நத்தம், மேட்டுப்பட்டி, சித்தர்கள் நத்தம் ஊராட்சிகள் மூலமாகவும் வைகை ஆற்றினை தூய்மைப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது வைகை டிரஸ்ட்.