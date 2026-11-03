செந்துார் நகர் மனைப்பிரிவு துவக்க விழா

UPDATED : நவ 02, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:17 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் ஏர்போர்ட் நகர் அருகே பிரைம் சிட்டி டெவலப்பர்ஸின் செந்துார் நகர் மனைப்பிரிவு விற்பனை துவக்க விழா நடந்தது.
நிர்வாக இயக்குனர்கள் ஸ்ரீதர், தினேஷ்குமார், பாண்டி வரவேற்றனர். திண்டுக்கல் வர்த்தக சங்கத் தலைவர் சுந்தர்ராஜன் திறந்து வைத்தார். அரசன் ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர் சண்முகம், மங்களம் ரியல் எஸ்டேட் அழகு, ராஜ் மில்க் நிர்வாக இயக்குனர் ராஜசேகர் முன்னிலை வகித்தனர். நகைச்சுவையாளர் மதுரை முத்து, நடிகை நிஷா பங்கேற்றனர்.
ரோடு, சோலார் மின்விளக்கு, வடிகால் வசதி, சுற்றுப்புற சுவர், சிறுவர் பூங்கா உள்ளிட்ட பல வசதிகளுடன் 10 ஏக்கர் பரப்பில் மனைப்பிரிவுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது. வங்கிக்கடன் வசதி செய்து தரப்படும். இன்ஜினியர்கள் ஜனகர், குழந்தைராஜ், பி.எம்.எஸ்.,முருகேசன் பங்கேற்றனர்.