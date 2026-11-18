ADDED : நவ 18, 2026 07:28 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் – நத்தம் ரோடு சிறுமலைப் பிரிவு அருகே அதிநவீனமாக புனரமைக்கப்பட்ட இந்தியன் ஹில்லாக் மருத்துவமனை திறப்பு விழா இன்று (நவ.,18) நடந்தது. ஜி.டி.என்., கல்விக் குழுமத்தின் தலைவர் ரத்தினம் தலைமை வகித்தார். மதுரை மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனையின் இருதய சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் செல்வமணி சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார்.
முன்னதாக ஸ்ரீவாணி வித்யாலயா பள்ளியின் தலைவர் பால்ராஜ் வரவேற்றார். மகப்பேறியல் துறை சிறப்பு நிபுணர் டாக்டர் மீனாள், டி.யு.ஜே., பொதுச்செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன், அரக்கோணம் டி.எஸ்.பி.,பொன்னுச்சாமி., எஸ்.டி.எம்., சேம்பர் உரிமையாளர் சிவக்குமார், தி.மு.க., கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் வெள்ளிமலை, பத்திரப் பதிவுத்துறை துணை இயக்குநர் பாண்டியர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
பொது அவசர சிகிச்சை பிரிவின் மருத்துவ அலுவலர் லிபின் நன்றி தெரிவித்து பேசுகையில், ‘இந்தியன் ஹில்லாக் மருத்துவமனையில் டயாலிசிஸ், இ.சி.ஜி., எக்கோ., ஆபபரேஷன் தியேட்டர், லேப் வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடன் பொது மக்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சைகள் அளிக்கப்படும். சிறப்பு இதய நிபுணர் செல்வமணி வாரம் ஒருமுறை மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்து இதய சம்பந்தப்பட்ட பரிசோதனை, ஆலோசனைகள் வழங்க உள்ளார். ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படும்’ என்றார்.
டாக்டர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள், தொழில் உரிமையாளர்கள், பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர். ஏற்பாடுகளை பழனி முனியப்பன், வாணி வித்யா பள்ளி ஆசிரியைகள் செய்திருந்தனர்.