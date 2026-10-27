பழநியில் நாளை சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் திறப்பு விழா
பழநியில் நாளை சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் திறப்பு விழா
UPDATED : அக் 27, 2026 12:44 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:44 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி மயில் ரவுண்டானா அருகில் சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் மிகப்பிரமாண்ட ஷோரூம் திறப்பு விழா நாளை(அக்.,28) நடக்க உள்ளது.
நிறுவனத்தின் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியதாவது: 25 ஆண்டுகளாக மொபைல்ஸ் விற்பனையில் எங்கள் நிறுவனம் மக்கள் மத்தியில் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளது.
நாளை (அக்.,28) பழநி திண்டுக்கல் ரோடு பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மயில் ரவுண்டானாவில் சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ற பெயரில் பிரமாண்டமாக ஷோரூம் திறப்பு விழா நடக்க உள்ளது.
திறப்பு விழா சலுகைகளாக 32 இஞ்ச் ஹெச்.டி.டி.வி., 3 ஆண்டு வாரண்டியுடன் ரூ.7,990க்கு பெறலாம். ரூ.10,550 மதிப்புள்ள கிரைண்டர் (2 லி), மிக்ஸி, எஸ்.எஸ்., வாட்டர் பாட்டில் 60 சதவீத தள்ளுபடியுடன் ரூ.4,490 பெறலாம். ரூ.38 ஆயிரம் மதிப்புள்ள டபுள் டோர் ப்ரிட்ஜ் ரூ.21,490க்கு பெறலாம். ரூ.49,900 மதிப்புள்ள பிரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் ரூ.29,990க்கு பெறலாம். ஸ்மார்ட் டி.வி., வாங்கும் அனைவருக்கும் நிச்சய பரிசு உண்டு.
சுலப தவணைத் திட்டம்
ரூ.1 முன்பணம் செலுத்தி சுலபத் தவணையில் பொருட்களை பெறலாம். ரூ.10 ஆயிரம் வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸ் வழங்கப்படும். முன்னணி வங்கி கார்டுகளுக்கு 5 சதவீதம் கேஷ்பேக் ஆபரும் உண்டு. மேலும் திறப்பு விழாவில் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் பங்கேற்று சிறப்பிக்க அன்போடு அழைக்கிறோம்.
சிறப்பு சலுகைகள் குறித்து அறிய 98587 98587 என்ற அலைபேசி எண்ணை வாட்ஸ் ஆப்பில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.