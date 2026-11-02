மத்திய அரசுக்கு பொய்யான அறிக்கை அனுப்பும் அதிகாரிகள்: கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் குற்றச்சாட்டு
மத்திய அரசுக்கு பொய்யான அறிக்கை அனுப்பும் அதிகாரிகள்: கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 01, 2026 03:06 PM
திண்டுக்கல்: ‘கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் செய்த வேலைகளை ஒப்பந்த பணியாளர்கள் செய்ததாக மத்திய அரசுக்கு பொய்யான அறிக்கை அனுப்புவதை அதிகாரிகள் நிறுத்த வேண்டும்’ என கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் சங்கத் தலைவர் நிர்மலா தெரிவித்தார்.
திண்டுக்கல்லில் அவர் கூறியதாவது:
பொது சுகாதாரத் துறையின் கீழ் அரசு நலத்திட்டங்களை வீடு வீடாகச் சென்று கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் செயல்படுத்துகின்றனர். இந்நிலையில் துணை சுகாதார நிலையங்களில் இடைநிலை ஒப்பந்தப் பணியாளர்களை நியமித்திருப்பது குழப்பத்தையும், நிதிச்சுமையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நியமன முறையை அரசு கைவிட வேண்டும்.
கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் செய்யும் தாய், சேய் நலப் பணிகளை ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் செய்ததாக மத்திய அரசுக்குப் பொய்யான அறிக்கை அனுப்புவதை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் நிறுத்த வேண்டும்.
எம்.ஆர்.பி., தேர்வு எழுதாமல் 11 மாத ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலைப் பணியாளர்களுக்கு சமுதாய சுகாதார அலுவலர் எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யக் கூடாது. அரசுப் பணி விதிகளின்படி பணிமூப்பு அடிப்படையில் தாய், சேய் நல அலுவலர் பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும்.
நவ.,3ல் இடைநிலைப் பணியாளர்களை அழைத்து தமிழக அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளது. அதற்கு முன் கிராம சுகாதார செவிலியர் சங்கப் பிரதிநிதிகளை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும்.
கோரிக்கைகள் குறித்து முதல்வரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் முதற்கட்டமாக சுகாதாரத்துறை வாட்ஸ்ஆப் குழுக்களில் இருந்து அனைத்து செவிலியர்களும் கூண்டோடு வெளியேறும் நுாதன போராட்டத்தை துவங்கி உள்ளோம்.
நாளை (நவ.,2) முதல் கருப்பு பட்டை அணிந்து பணிபுரிய உள்ளோம். நவ.,3ல் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் மாநில அளவில் கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றார்.