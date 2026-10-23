நெடுஞ்சாலைகளில் எதிர் திசை பயணத்தால் விபத்துக்கள் அதிகரிப்பு: அவசரம், விழிப்புணர்வு இல்லாததால் தொடரும் உயிரிழப்பு
நெடுஞ்சாலைகளில் எதிர் திசை பயணத்தால் விபத்துக்கள் அதிகரிப்பு: அவசரம், விழிப்புணர்வு இல்லாததால் தொடரும் உயிரிழப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 05:59 AM
ADDED : அக் 22, 2026 04:59 PM
வேடசந்துார்: திண்டுக்கல் மாவட்ட நெடுஞ்சாலைகளில் எதிர் திசையில் பயணிக்கும் வாகனங்களால் விபத்துக்கள் அதிகரித்து வருகிறது. அவசரம், விழிப்புணர்வு இல்லாமை போன்ற காரணங்களால் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதும் தொடர்கிறது. இதனை போலீசார் கண்காணித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வேடசந்துார் - திண்டுக்கல் நெடுஞ்சாலை இரு வழிச்சாலையாக இருந்த நிலையில் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. இதனால் வாகனங்கள் சிரமமின்றி சென்று வருகின்றன. கனரக வாகனங்களும் கூடுதல் டீசல், தேய்மானம் இன்றி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செல்ல முடிகிறது.
ஆனாலும் நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள கட்ரோட்டில் நடந்து செல்வோர், கடந்து செல்லும் வாகனங்கள் அடிக்கடி விபத்துக்குள்ளாகி வருகின்றன. பெரும்பாலான இடங்களில் கட்ரோடுகள் குறிப்பிட்ட துார இடைவெளியில் இருப்பதால் வாகனங்களின் எதிர்திசை பயணம் சர்வ சாதாரணமாய் நடக்கிறது.
டூவீலர்கள் மட்டுமின்றி கார், கனரக வாகனங்களில் செல்வோர் கூட நெடுஞ்சாலையில் முறையாக சென்று கட்ரோட்டின் வழியாக அடுத்த ரோட்டிற்கு செல்வதற்கு பதிலாக எதிர்திசை பயணத்தை தவறு என்று தெரிந்தே மேற்கொள்கின்றனர்.
இதனால் விபத்துக்களும், உயிரிழப்புகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. போலீசாரும் இது போன்ற ஆபத்தான பயணங்களை தடுக்காமல் விபத்துக்களை பதிவு செய்வதில் மட்டும் கவனம் செலுத்துகின்றனர்.
திண்டுக்கல் கரூர் நெடுஞ்சாலையில் விட்டல்நாயக்கன்பட்டி - நால்ரோடு இடையில் உள்ள கட்ரோட்டில் நுாற்பாலை தொழிலாளர்கள், பொதுமக்கள் பெரும்பாலும் எதிர்திசை பயணத்தையே மேற்கொள்கின்றனர்.
திண்டுக்கல் வேடசந்துார் காக்காத்தோப்பூர் பிரிவு ரோட்டில் மேம்பாலம் இல்லாததால் அதிக விபத்துக்கள், உயிரிழப்புகள் நடந்த நிலையில் தற்போது அங்கு மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி நடக்கிறது. அதேநேரத்தில் அப்பகுதியில் டூவீலர்கள், கார்கள் மட்டுமின்றி பஸ்கள் கூட எதிர்திசையிலேயே செல்கின்றன. கல்வார்பட்டி செக்போஸ்ட் அருகே உள்ள கட்ரோட்டிலும் அடிக்கடி விபத்துக்கள் நடக்கிறது.
மாவட்டத்தில் திண்டுக்கல் மதுரை நெடுஞ்சாலை, திண்டுக்கல் ஒட்டன்சத்திரம் பழனி நெடுஞ்சாலை, திண்டுக்கல் வடமதுரை திருச்சி நெடுஞ்சாலை, திண்டுக்கல் எரியோடு கரூர் நெடுஞ்சாலை என அனைத்து நெடுஞ்சாலைகளிலும் அவசரம், விழிப்புணர்வு இல்லாததால் எதிர்திசை பயணங்கள் தொடர்கிறது.
மாவட்ட போலீஸ் துறை, போக்குவரத்து துறை நிர்வாகம் இதனை கண்காணித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நெடுஞ்சாலைத் துறை, டோல்கேட் நிர்வாகிகளை அழைத்து கட்ரோடு கூடுதலாக தேவைப்படும் இடங்கள் குறித்து ஆலோசிக்க வேண்டும். மேலும் எதிர் திசை பயணத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கும் போதிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
2027-ல் விபத்துக்கள், உயிரிழப்புகள் இல்லாத வகையில் போக்குவரத்தை சீராக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.