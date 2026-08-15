உள்ளாட்சிகளில் நாய்க்கடி பாதிப்பு அதிகரிப்பு: கட்டுப்பாடு நடவடிக்கையில் அலட்சியம்
உள்ளாட்சிகளில் நாய்க்கடி பாதிப்பு அதிகரிப்பு: கட்டுப்பாடு நடவடிக்கையில் அலட்சியம்
UPDATED : ஆக 13, 2026 08:37 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 08:22 PM
ஆத்துார்:ஆத்துார், சின்னாளபட்டி, சித்தையன்கோட்டை பகுதியில் நாய்க்கடியால் பாதிப்படைவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. தெருநாய்கள் பெருக்கத்தை தடுக்க உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஆத்துார் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட 22 கிராம ஊராட்சிகள், சின்னாளபட்டி, சித்தையன்கோட்டை பேரூராட்சிகளில் பராமரிப்பற்ற தெருநாய்களால் பிரச்னைகள் அதிகரித்து வருகிறது.
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சார்பில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தில் அலட்சியம் நீடிக்கிறது. இறைச்சிக்கழிவுகள் கண்ட கண்ட இடங்களில் குவிப்பதால் சுகாதாரக்கேடு மட்டுமின்றி ஆதரவற்ற தெருநாய்கள் தொற்று பாதிப்பிற்குள்ளாகும் அவலநிலை உள்ளது.
பராமரிப்பின்றி, போதிய உணவு கிடைக்காத சூழலில் இறைச்சிக்கழிவுகளால் கிராம, பேரூராட்சி பகுதிகளில் இந்த பாதிப்பு தாராளமாக பரவுகிறது. கடித்து தாக்குவதில் சிலர் உடலில் பலத்த காயங்களுடன் வருகின்றனர்.
சின்னாளபட்டி, சித்தையன்கோட்டை ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், ஆத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் நாய்க்கடி சிகிச்சைக்காக வரும் பாதிக்கப்படைந்தோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.
சுகாதாரத்துறை அலுவலர் ஒருவர் கூறுகையில், 'கழிவு மேலாண்மை, தெருநாய் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மெத்தனமாக உள்ளன. தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி, ரேபிஸ் பாதித்தோருக்கு 4 தவணை தடுப்பூசி அவசியம். விழிப்புணர்வு அறிவுறுத்தல்களை மாவட்ட நிர்வாகம் செயல்படுத்த வேண்டும்' என்றார்.