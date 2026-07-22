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கிராமப்புற வாரச்சந்தைகளில் திருட்டு சம்பவங்கள் ... ﻿ அதிகரிப்பு : அலைபேசி, நகை, பணத்தை இழந்து தவிக்கும் மக்கள்

கிராமப்புற வாரச்சந்தைகளில் திருட்டு சம்பவங்கள் ... ﻿ அதிகரிப்பு : அலைபேசி, நகை, பணத்தை இழந்து தவிக்கும் மக்கள்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 06:00 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 06:00 AM

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ரெட்டியார்சத்திரம்:கிராமப்புற வாரச்சந்தைகளில் திருடர்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் பொருட்கள் வாங்குவதில் கவனம் செலுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் பலர் அலைபேசி, பணம், நகையை பறிகொடுக்கும் அவலம் தொடர்கிறது.

காய்கறி, உடை, தின்பண்டங்கள், அலங்கார பொருட்கள், சமையல் பாத்திரங்கள், மளிகை, இறைச்சி என அத்தியாவசியம் முதல் ஆடம்பர பொருட்கள் வரை ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் வீடு தேடி வந்தடையும் வசதி அதிகரித்து வருகிறது.

இருப்பினும் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வாங்கப்படும் பொருட்களின் தரம், நியாயமான விலை, தேவைக்கேற்ப தேர்ந்தெடுக்கும் வசதி போன்ற நடைமுறை பிரச்னைகள் அதிகம். நேரில் சென்று கடைகளில் வாங்குவதற்கு இணையாக இவை இருப்பதில்லை. பல்வேறு பொருட்களை தேடி வாங்குவதில் அலைக்கழிப்பு, கூடுதல் விலை போன்ற பிரச்னைகள் உள்ளன. அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வசதி கிராமங்களில் சாத்தியமில்லை.

கிராமங்களை தேடிச்சென்று அமைக்கப்படும் தற்காலிக வாரச்சந்தைகள் மட்டுமே இத்தேவைகளை நிறைவேற்றுகிறது. முன்னதாக பெரு நகரங்கள், முக்கிய கிராம சந்திப்புகளில் இவை வாரந்தோறும் செயல்பட்டு வந்தன.

கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் உணவு, காய்கறி போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களின் நேரடி விற்பனை நல்ல பலனை அளித்தது. தற்போது குக்கிராமங்களிலும் வியாபாரிகள் கூடி வாரச்சந்தைகள் நடத்துவது வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது. உள்ளாட்சி அமைப்புகள், அறநிலையத்துறை, தனியார் இடங்களில் இவை நடத்தப்படுகின்றன. சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புகள் சார்பில் பராமரிப்புக்கென குறைந்தபட்ச கட்டண வசூலும் நடக்கிறது.

ஆனால் வியாபாரிகள், வாடிக்கையாளர்களுக்கு போதிய அடிப்படை வசதிகள் கிடைப்பதில்லை. மழைக்காலங்களில் சேறும் சகதியுமான நிலையில் பொருட்கள் கடை விரிக்கப்படுகின்றன. போதிய தெருவிளக்கு இல்லாமல். அரிக்கேன், லாந்தர், மண்ணெண்ணெய், சார்ஜர் விளக்குகளை கொண்டு வியாபாரம் நடக்கிறது.

அதிக மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள நேரங்களில் கூட போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுவதில்லை. வாகன ஓட்டிகளிடம் அபராத வசூலில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகின்றனர்.

இச்சூழலை பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமின்றி வியாபாரிகளிடமும் திருட்டு தாராளமாக நடக்கிறது. கூட்ட நெரிசலில் பலர் அலைபேசி, பணம், நகைகளை பறிகொடுத்து தவிக்கின்றனர். இப்பிரச்னைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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