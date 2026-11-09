மாவட்டத்தில் 'நம்பர் பிளேட்' இல்லாமல் இயங்கும் டூவீலர்கள் அதிகரிப்பு: குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்
மாவட்டத்தில் 'நம்பர் பிளேட்' இல்லாமல் இயங்கும் டூவீலர்கள் அதிகரிப்பு: குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்
UPDATED : நவ 08, 2026 11:57 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:33 PM
கொடைரோடு:
'திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 'நம்பர் பிளேட்' இன்றி டூவீலர்களை இயக்குவது அதிகரித்து வருகிறது. இவ்வகை டூவீலர்களில் வருவோர் பலர், செயின் பறிப்பு, வழிப்பறி, கஞ்சா, மது பாட்டில்கள், போதை மாத்திரைகள் கடத்துவது உள்ளிட்ட குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவதால், 'நம்பர் பிளேட்' இல்லாத வாகனங்களை தடுக்க மாவட்ட போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம்.' என, சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இம்மாவட்டத்தில் திண்டுக்கல் மாநகர், திண்டுக்கல் புறநகர், ஒட்டன்சத்திரம், பழநி, கொடைக்கானல், நிலக்கோட்டை, நத்தம், வேடசந்துார் ஆகிய, போலீஸ் சப் டிவிஷன்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சப் டிவிஷனுக்கும் ஒரு மகளிர் ஸ்டேஷன், திண்டுக்கல், பழநி, ஒட்டன்சத்திரம், வத்தலக்குண்டு, கொடைக்கானல் ஆகிய இடங்களில் போக்குவரத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன. இதை தவிர ஹைவே ரோந்து போலீசார் உள்ளனர்.
அனைத்து தடுப்புகளையும் பாதுகாப்புகளையும் மீறி, 'நம்பர் பிளேட்' இல்லாத டூவீலர்களில் வரும் மர்ம நபர்களால் செயின் பறிப்பு சம்பவங்கள், கஞ்சா கடத்தல், மது பாட்டில் விற்பது, போதை மாத்திரை விற்பது என, பல்வேறு சம்பவங்கள் நடந்த வண்ணம் உள்ளன. போலீசார், 'கேமரா புட்டேஜில்' முகமுடி அணிந்த நிலையில் ஒரே டூவீலரில் இருவர் செல்வதும், அதில், 'நம்பர் பிளேட்' இல்லாததால் குற்றவாளிகள் கைது செய்ய முடியவில்லை.
வாடிக்கையான 'ரேஸ்':
அனைத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்களிலும் வார, மாத, ஆண்டு புகார் அறிக்கையில், 'நம்பர் பிளேட்' இன்றி நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்களில் சிறார்கள் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவது தெரிய வந்துள்ளது. இவ்வகை டூவீலர்களில் 17 வயதில் இருந்து 25 வயது வரை உள்ள இளைஞர்கள் வார இறுதி நாட்களில் பைபாஸ் ரோடுகளில் 'ரேஸ்' நடத்துவதும் வாடிக்கையாகி விட்டது. இதில் அதிக சத்தம் எழுப்பும் ஹாரன் பொருத்தியும், புகை வெளியிடும் 'சைலன்ஸர்'களை அகற்றி விட்டு அதிக சத்தம் எழுப்பி இயக்குகின்றனர். இந்த டூவீலர்கள் எழுப்பும் அதிக சப்தத்தினால் ரோட்டில் செல்லும் மற்ற டூவீலர் தடுமாறி விபத்துக்கு உள்ளாவதும் தொடர்கின்றனர்.
'நம்பர் பிளேட்' இன்றி டூவீலர்களை இயக்குபவர்களை கட்டுப்படுத்தாவிடில் குற்றச் செயல்கள் அதிகரிக்கும் சூழல் உள்ளது. இவர்கள் மீது மாவட்டத்தில் அனைத்து போலீஸ் ஸ்டேஷனிகளிலும் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.