மா விவசாயத்தில் ரசாயன உரங்கள் பயன்பாடு அதிகரிப்பு: ஊடுபயிர் மகசூலில் கிடைக்குது கூடுதல் வருவாய்
மா விவசாயத்தில் ரசாயன உரங்கள் பயன்பாடு அதிகரிப்பு: ஊடுபயிர் மகசூலில் கிடைக்குது கூடுதல் வருவாய்
ADDED : அக் 25, 2026 02:31 PM
நத்தம்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மா விவசாயத்தில் ரசாயன பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. முறையான பூச்சி மேலாண்மை, பராமரிப்பு செய்வதன் மூலம் பூச்சிக்கொல்லி, ரசாயன பயன்பாட்டை தவிர்க்கலாம். ஊடுபயிர் விளைவித்து விவசாயிகள் கூடுதல் வருமானம் ஈட்டலாம்.
மாவட்டத்தில் நத்தம், சாணார்பட்டி, கோபால்பட்டி, செந்துறை, பழநி, அய்யலுார், ஆத்துார் சுற்று கிராமங்களின் மக்களின் பிரதான தொழிலாக மா விவசாயம் உள்ளது. நத்தம் தாலுகாவில் மட்டும் 7080 எக்டேர், சாணார்பட்டி சுற்றுவட்டாரத்தில் 5019 எக்டேரில் மானாவாரி பயிராக மா விவசாயம் நடக்கிறது.
காசா, கல்லாமை, செந்துாரம், பங்கனபள்ளி, அல்போன்சா, பென்னட் அல்போன்சா, டங்கன், மரகதம், தங்க கட்டி, இமாம்பசந்த், மல்கோவா, நீலம், ரூபி என 30க்கு மேற்பட்ட ரகங்களில் மாவட்டத்தில் மகசூல் நடக்கிறது.
ஆண்டுக்கு இருமுறை பலன் தரும் ‘மா’ மரங்களில் ரசாயன மருந்துகளை பயன்படுத்தி தற்போது ஆண்டுதோறும் விளைச்சல் கிடைக்கும் வகையில் விவசாயம் நடக்கிறது. இயற்கைக்கு மாறாக மா விளைச்சல் அதிகரிக்கப்பட்டு உற்பத்தி ரகங்கள் சந்தைப்படுத்தப்படுகிறது.
இது பல்வேறு உடல் உபாதைகளுக்கு வழிவகுப்பதோடு, ஆரோக்கிய சீர்கேட்டுக்கும் அடிதளமிடுகிறது. அதிகளவு ரசாயன மருந்துகளை மரங்களுக்கு பயன்படுத்துவதால் அவற்றின் வாழ்நாள் குறுகி, மரத்தின் தன்மை கெட்டுவிடுகிறது.
ஆர்கானிக், இயற்கை விவசாய பொருட்களுக்கு சந்தையில் நல்ல விலை கிடைத்தாலும் மகசூல் கால இடைவெளி, உற்பத்தி குறைவு காரணங்களால் விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயத்தை விட்டு விலகி ரசாயன பயன்பாட்டை அதிகரித்துள்ளனர். ஆரோக்கிய கேட்டிற்கும், விவசாய வளர்ச்சிக்கும் கேடு விளைவிக்கும் ரசாயன பயன்பாட்டை விவசாயிகள் தவிர்க்க வேண்டும்.
இயற்கை மேலாண்மை முறைகளை பின்பற்றலாம்
சாணார்பட்டி வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குநர் சண்முகசுந்தரம் கூறியதாவது:
மா தோட்டங்களில் மட்கிய உரம், மண்புழு உரம், இலை மட்கு போன்ற இயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்தலாம். பப்பாளி, கொய்யா, முருங்கை உள்ளிட்டவற்றை ஊடுபயிர்களாக சாகுபடி செய்வதன் மூலம் கூடுதல் வருவாய் பெறலாம். மகசூலை பாதிக்கும் மா தத்துப்பூச்சி, சிலந்திப்பேன் உள்ளிட்டவற்றை கட்டுப்படுத்த வேப்பிலைச் சாறு, இயற்கை பூச்சி விரட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம். தண்டு துளைப்பான் தாக்குதல், பூஞ்சை நோய்களை கட்டுப்படுத்த இயற்கை மேலாண்மை முறைகளைப் பின்பற்றலாம். முறையான கவாத்து, பராமரிப்பு செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் மண்ணின் வளத்தை பாதுகாத்து தரமான மாம்பழங்களை உற்பத்தி செய்யலாம் என்றார்.