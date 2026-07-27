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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ ஆற்றுப் படுகைகளில் மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் திருடுவது ﻿அதிகரிப்பு: விதிமீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்

ஆற்றுப் படுகைகளில் மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் திருடுவது ﻿அதிகரிப்பு: விதிமீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்

ஆற்றுப் படுகைகளில் மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் திருடுவது ﻿அதிகரிப்பு: விதிமீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:25 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:25 AM

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இதுகுறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து மின், டீசல் மோட்டார்களை பறிமுதல் செய்து விதிமீறியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வியாபாரிகள், பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இம்மாவட்டத்தின் பழநி பகுதியில் பாலாறு -பொருந்தலாறு, குதிரையாறு, வரதமாநதி, சண்முக நதி பகுதிகளில் நீர்வரத்து குறைந்துள்ளது. விவசாயத்திற்கு போதுமான தண்ணீர் இல்லை.

இந்நிலையில் விவசாயிகள் சிலர் ஆற்றுப் படுகைகளில் தேங்கியுள்ள நீரை மோட்டார் வைத்து திருடி விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

சில செங்கல் சூளை உரிமையாளர்களும் தண்ணீருக்கு ஆற்று நீரை பயன்படுத்துவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளது. எனவே நீர் மேலாண்மையை பாதுகாக்கவும், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை பாதிக்காத அளவுக்கு தண்ணீரின் இருப்பை சேமிக்கவும், டீசல், மின் மோட்டாரை வைத்து தண்ணீர் திருடுவதை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பொதுப் பணித்துறை அதிகாரிகள் அடிக்கடி ரோந்து பணியில் ஈடுபட வேண்டும். தண்ணீர் திருட்டில் ஈடுபடுபவர்களின் மின், டீசல் மோட்டார்களை பறிமுதல் செய்து உரிமையாளர்களை, போலீசாரிடம் ஒப்படைத்து கைது செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் பரிந்துரைக்க வேண்டும். கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்கவும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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