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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ மலையடிவார கிராமங்களில் அனுமதியற்ற மின்வேலி ﻿ அதிகரிப்பு: மனித, வனவிலங்கு பலியை கட்டுப்படுத்துவதில் அலட்சியம்

மலையடிவார கிராமங்களில் அனுமதியற்ற மின்வேலி ﻿ அதிகரிப்பு: மனித, வனவிலங்கு பலியை கட்டுப்படுத்துவதில் அலட்சியம்

மலையடிவார கிராமங்களில் அனுமதியற்ற மின்வேலி ﻿ அதிகரிப்பு: மனித, வனவிலங்கு பலியை கட்டுப்படுத்துவதில் அலட்சியம்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:38 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:38 AM

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மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் யானைகள், சிறுத்தை, காட்டுப்பன்றி, காட்டுமாடு, மயில் உள்ளிட்ட வன உயிரினங்கள் பராமரிப்பில் உள்ளன. இவை பருவகாலம், சாகுபடி சீசனுக்கு ஏற்ப தங்களின் வழித்தடங்கள், வாழிடங்களை மாற்றி முகாமிடுவதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளன.

மலைப்பகுதி, அடிவார கிராமங்களில் பரவலாக தென்னை, வாழை, சவ்சவ், காபி, எலுமிச்சை, மிளகு உள்ளிட்ட சாகுபடி நடக்கிறது. மலைப்பகுதி மட்டுமின்றி அடிவார கிராமங்களிலும் வன உயிரினங்களின் நடமாட்டம் சில ஆண்டுகளாக வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது. யானைகள், காட்டுப்பன்றிகளால் சாகுபடி சேதப்படுத்தப்படும் அவல நிலை தொடர்கிறது. அகழி, சோலார் மின்வேலி போன்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் வனத்துறையினர் பெயரளவில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகின்றனர்.

யானைகளால் சாகுபடி, வீடுகள் சேதம், விவசாயிகள் பலியாகும் சம்பவங்கள் தொடர்கின்றன. சில ஆண்டுகளாக கன்னிவாடி வனச்சரக பகுதியில் வன ஊழியர் உள்பட பலர் உயிர்பலியான சம்பவங்கள் ஆண்டுதோறும் வாடிக்கையாக தொடர்ந்தது.

யானை நடமாட்டம், கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் வழக்கம் போல வனத்துறையின் தற்காலிக நடவடிக்கைகள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படுகிறது. யானைகளின் நிரந்தர வழித்தட பகுதியை கண்காணித்து அவற்றை அடர் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டும் திட்டமிடலை வனத்துறை கண்டுகொள்ளவில்லை. பட்டாசு வெடிப்பது, புகைமூட்டம் எழுப்புதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் ஆவணப்படுத்த மட்டுமே பயன்படுகின்றன. யானைகளை கட்டுப்படுத்துவதில் பலனளிப்பதாக இல்லை.

சில வாரங்களாக மீண்டும் மலையடிவார கிராமங்களில் யானைகள், காட்டுப்பன்றி நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்காக பெரும்பாலான விவசாயிகள், அனுமதியற்ற மின்வேலி அமைக்க துவங்கி விட்டனர். இதையடுத்து வன உயிரினங்கள் மட்டுமின்றி மனித உயிர்களும் பலியாகி வருகின்றன. இவற்றை கண்காணித்து கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கையில் வனத்துறையினர் அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர். இப்பிரச்னை நிரந்தர தீர்வு காணும் நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

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