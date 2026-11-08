ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகளால் அதிகரிக்கும் விபத்துக்கள்
ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகளால் அதிகரிக்கும் விபத்துக்கள்
UPDATED : நவ 07, 2026 03:27 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:24 PM
ரெட்டியார்சத்திரம்: மாவட்டத்தில் குக்கிராம தெருக்கள் மட்டுமின்றி, தேசிய நெடுஞ்சாலை வசமுள்ள 4 வழிச்சாலை, அரசு அலுவலக வளாகங்கள் வரை ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகள் தினமும் அதிகரித்து வருகிறது. இதனை கட்டுப்படுத்துவதில் துறை அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டுகின்றனர்.
திண்டுக்கல் பழநி ரோடு 4 வழிச்சாலையில் ரெட்டியார்சத்திரம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் உள்ளது. இங்கு மேற்கு பகுதியில் இருந்து திண்டுக்கல் நோக்கி வரும் வாகனங்கள் தெரியாத நிலையில் ஆக்கிரமிப்பு கட்டடங்கள் அமைந்துள்ளன.
அலுவலகத்தில் இருந்து வெளியேறும் வாகனங்கள் மட்டுமின்றி பஸ்சுக்காக காத்திருக்கும் பயணிகளும், ரோட்டிற்கு வந்த பின்னரே கடந்து செல்லும் வாகனங்களை காண முடிகிறது.
இதுதவிர 4 வழிச்சாலையாக இருந்தபோதும் குறுகலான சாலைகளில் எதிர் திசை, அதிவேக பயணம் போன்றவற்றால் விபத்து, உயிர்பலி சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது.
மாவட்ட நிர்வாகம் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும், கண்காணித்து கெடுபிடி நடவடிக்கை மூலம் இவற்றை தடுக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.