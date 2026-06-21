அப்பியம்பட்டி நால்ரோட்டில் தொலைதுார பஸ்கள் நிற்க வலியுறுத்தல்
அப்பியம்பட்டி நால்ரோட்டில் தொலைதுார பஸ்கள் நிற்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 10:13 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:12 PM
கள்ளிமந்தையம்:மதுரை, கோவை, திருப்பூர் செல்லும் தொலைதுார பஸ்கள் அப்பியம்பட்டி நால்ரோட்டில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தாராபுரம் வழியாக மதுரை, திருப்பூர், கோவைக்கு இயக்கப்படும் தொலைதுார பஸ்கள் ஒட்டன்சத்திரம், தாராபுரம் இடையே கள்ளிமந்தையத்தில் மட்டுமே நின்று செல்கின்றன.
அப்பியம்பட்டி நால்ரோடு பகுதியை சுற்றி ஏராளமான கிராமங்கள் உள்ளன. ஒட்டன்சத்திரம் -தாராபுரம், தாராபுரம்- ஒட்டன்சத்திரம், தொப்பம்பட்டி -மூலனுார், மூலனுார் தொப்பம்பட்டி ஆகிய நான்கு ரோடுகள் சந்திக்கும் இடமாக அப்பியம்பட்டி நால்ரோடு உள்ளது.
பல்வேறு அலுவல்களுக்காக வெளியூர் செல்லும் மக்கள் கள்ளிமந்தையம் அல்லது தாராபுரம் சென்று அங்கிருந்து பஸ் பிடிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. மதுரை, கோவை, திருப்பூர் பகுதிகளுக்கு அப்பியம்பட்டி நால்ரோடு வழியாக நுாற்றுக்கணக்கான பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. ஆனால் ஒரு பஸ்சும் இங்கு நின்று செல்வதில்லை. இந்த வழியாக இயக்கப்படும் குறிப்பிட்ட சில பஸ்களையாவது இங்கு நின்று செல்ல வழிவகை செய்தால் மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும். பொதுமக்களின் இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.