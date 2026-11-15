மழைநீர் சேமிப்பு கட்டமைப்பை உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தல்
மழைநீர் சேமிப்பு கட்டமைப்பை உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 14, 2026 06:33 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:30 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில் அனைத்து முதன்மை அலுவலர்களுடனான பயிற்சி கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் துர்கா தலைமை வகித்தார்.
கூட்டத்தில், குடியிருப்புகள், வணிக வளாகங்கள், அரசு அலுவலகங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு தவறாமல் அமைத்து அதனை பராமரிக்க உள்ளாட்சி அமைப்புகளை சார்ந்த அலுவலர்கள் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்.
பழைய தனியார் கட்டட அமைப்புகளை ஆய்வு செய்து அவற்றை புதுப்பிக்க அறிவுறுத்த வேண்டும். புதிதாக கட்டுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்படும் கட்டடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு கட்டாயம் அமைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
திட்ட இயக்குநர் சாந்தி, மாநகராட்சி கமிஷனர் பிரேம்ஆனந்த், செயற்பொறியாளர் தணிகாசலம் உள்ளிட்டவர்கள் பங்கேற்றனர்.