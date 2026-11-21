UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:34 PM
திண்டுக்கல்: கடலுார், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் அனைத்து மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்புத்துறை இணை இயக்குநர்கள், கால்நடை நோய் புலனாய்வுத்துறை உதவி இயக்குனர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டம் காணொலியில் நடந்தது.
இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ற துறையின் செயலர் அனுஜார்ஜ் பேசியதாவது:
கோழிப்பண்ணைகளில் சுழற்சி முறையில் தொடர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கோழிகளின் சளி, உமிழ்நீர், எச்சங்களின் மாதிரிகளை சேகரித்து சென்னை ஆய்வகம் மூலம் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவிலுள்ள தேசிய வைராலஜி நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். பொதுமக்களும் 10க்கும் மேற்பட்ட கோழிகள், காகங்கள் உள்ளிட்ட பறவையினங்கள் திடீர் இறப்பு கண்டறிந்தால் அதுகுறித்த விவரங்களை மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்புத் துறைக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றார்.